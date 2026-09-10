Circolazione depressionaria sull’Italia: dove colpiranno piogge e temporali

Dopo oltre 24 ore dall’inizio del peggioramento, già mezza Italia ha sperimentato nubi, piogge abbondanti e temporali anche intensi. Se le regioni settentrionali sono già state bersagliate da lampi e fulmini, nelle ultime ore una linea temporalesca molto estesa impegna il Centro Italia a partire dalle zone tirreniche. Il Sud, invece, dovrà attendere ancora 24 ore per dire arrivederci all’estate.

Fronte atlantico in azione

Dopo settimane di staticità atmosferica, il fronte atlantico che è arrivato sull’Italia il 9 settembre continuerà nel suo movimento verso Centro e Sud. L’alta pressione, per ora, si è ritirata e avremo a che fare con una una circolazione depressionaria che manterrà condizioni di instabilità su gran parte del Paese. “L’atmosfera resterà dinamica anche nei prossimi giorni con frequenti acquazzoni, sia pure alternati a pause asciutte e schiarite almeno fino a sabato 12 settembre; il tutto segnato da un ritorno a temperature decisamente più consone al mese di settembre”, affermano i meteorologi de Ilmeteo.it.

Le zone più colpite

La giornata di giovedì 10 settembre vedrà condizioni, a tratti, di maltempo su Liguria, Lombardia e Triveneto con occasioni per nuovi temporali e locali grandinate; come detto, la novità odierna saranno i fenomeni anche al Centro Italia dove attualmente è presente una “squall line”: si tratta di una fascia stretta e continua di temporali violenti che si forma lungo o davanti a un fronte freddo. Le immagini del satellite la mostrano distesa tra Tirreno e le regioni adriatiche del Centro.

Cosa accadrà al Sud

Fa ancora caldo pienamente estivo sulle regioni meridionali e sulla Sicilia: anche oggi si avranno punte di 34°C su Puglia, Calabria e Sicilia con un clima localmente anche umido (caldo afoso). Nessun refrigerio, per il momento, ma come accennato mancano ancora poche ore con un primo cambiamento in arrivo venerdì 11 settembre ma sarà soprattutto tra sabato e domenica che le temperature scenderanno, anche su queste aree, in maniera sensibile anche di 8-10°C rispetto ai valori attuali.

La tendenza per il week-end

Se la giornata di sabato vedrà ancora un meteo instabile, soprattutto al Centro-Sud dove il caldo diurno sarà tornato sopportabile, “il week-end mostrerà ulteriori segnali di miglioramento specie nella giornata di domenica 13 settembre”, spiegano gli esperti.

“Il sole tornerà protagonista su gran parte della Penisola, con il Centro che vedrà cieli sereni già dalle prime ore di sabato e un Sud in progressivo miglioramento. Entro domenica il tempo sarà stabile ovunque”.

Per quanto riguarda le temperature, “i termometri abbandoneranno i 22-24°C della fase piovosa per riportarsi su valori miti e gradevoli, sfiorando nuovamente i 26-27°C anche in Pianura Padana, sulle coste tirreniche ed adriatiche del Centro”.