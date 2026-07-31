Conclusi i lavori a Firenze. Già sostituito Ponte al Pino

Nel cuore di uno dei nodi ferroviari più complessi d’Italia prende forma un altro tassello del grande piano di ammodernamento della rete nazionale. A Firenze si è conclusa, nei tempi previsti, la fase più delicata dell’intervento di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte al Pino, un’opera che rappresenta molto più di un semplice rifacimento infrastrutturale: è un investimento sulla sicurezza, sull’affidabilità della rete e sulla capacità di un sistema ferroviario chiamato a sostenere una domanda di mobilità sempre crescente.

Il momento simbolicamente e tecnicamente più rilevante dei lavori è stato il varo del nuovo impalcato, una struttura del peso di circa 550 tonnellate che è stata posizionata in un’unica soluzione grazie all’impiego di una gru da 2.000 tonnellate, una capacità di sollevamento fino a 1.600 tonnellate, tra i più grandi mezzi di sollevamento utilizzati a livello internazionale per questo tipo di interventi. Un’operazione di ingegneria particolarmente complessa, soprattutto considerando il contesto urbano nel quale è stata realizzata.

Firenze rappresenta infatti uno dei punti nevralgici della rete ferroviaria italiana. Ogni intervento infrastrutturale richiede inevitabilmente un delicato equilibrio tra l’esigenza di modernizzare le opere esistenti e quella di garantire la continuità del servizio. Per questo motivo, RFI ha scelto di concentrare le operazioni più invasive in una finestra temporale definita e programmata, sospendendo la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio.

L’operazione di varo, conclusa in poco più di due ore, ha richiesto l’impiego di maestranze altamente specializzate e il coordinamento di numerose professionalità tecniche. Nelle restanti ore dell’interruzione, durata complessivamente 84 ore, sono stati eseguiti i controlli topografici di precisione, il puntellamento temporaneo della struttura con oltre 200 sostegni, i getti della soletta e la successiva maturazione del calcestruzzo per oltre 48 ore, durante la quale sono stati installati anche i parapetti, oltre al completamento di ulteriori opere accessorie. Concluse le verifiche finali e completate tutte le attività previste, con la rialimentazione elettrica della tratta, la linea è stata restituita all’esercizio ferroviario nei tempi stabiliti dal cronoprogramma.

Il completamento del varo rappresenta una tappa fondamentale dell’intervento di sostituzione del ponte, opera strategica per il miglioramento della mobilità cittadina e per l’efficientamento della circolazione ferroviaria regionale e nazionale che attraversa il nodo di Firenze. Non si tratta dunque soltanto della sostituzione di un’infrastruttura esistente, ma di un investimento destinato ad aumentare l’affidabilità complessiva di uno dei principali snodi ferroviari del Paese. L’intervento si inserisce infatti nel più ampio programma di rinnovo e potenziamento della sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali del nodo fiorentino e consentirà di restituire alla città un’opera completamente rinnovata, migliorandone durabilità, livelli di sicurezza e affidabilità nel lungo periodo. La complessità tecnica del cantiere è stata ulteriormente accresciuta dal fatto di operare all’interno di un’area fortemente urbanizzata. In questi contesti, ogni lavorazione richiede una pianificazione particolarmente accurata sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello logistico.

La scelta di utilizzare mezzi di eccezionale portata e di completare il posizionamento del nuovo ponte in un’unica fase operativa risponde proprio all’esigenza di rendere l’intervento il più efficiente possibile. Il Ponte al Pino rappresenta inoltre uno dei tasselli di un progetto ben più ampio che sta ridisegnando la mobilità ferroviaria fiorentina. Parallelamente proseguono infatti i lavori del Passante Alta Velocità di Firenze, che comprende il sottoattraversamento ferroviario della città, e la realizzazione della nuova stazione AV Firenze Belfiore.

L’opera consentirà di migliorare la regolarità della circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze grazie alla separazione dei flussi a lunga percorrenza da quelli regionali e merci, liberando capacità sulle linee esistenti e permettendo l’attivazione di nuovi collegamenti ferroviari. Benefici che si tradurranno anche in una riduzione dei tempi di percorrenza per i collegamenti dell’Alta Velocità che oggi effettuano fermata a Firenze Santa Maria Novella.

Il Passante AV si inserisce inoltre nel Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete Ten-T, confermando la centralità strategica di Firenze lungo una delle principali direttrici della mobilità europea. Il completamento del varo del nuovo Ponte al Pino assume così un significato che va oltre il singolo cantiere: è la dimostrazione di come l’ammodernamento delle infrastrutture richieda investimenti importanti, soluzioni tecniche sofisticate e una programmazione capace di contemperare l’esigenza di realizzare grandi opere con quella di limitare, per quanto possibile, l’impatto sui cittadini e sui viaggiatori.