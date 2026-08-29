Controesodo, week-end da bollino rosso: ecco le fasce di criticità da Nord a Sud d’Italia

È un fine settimana da bollino rosso per quanto riguarda il rientro verso le grandi città dopo il periodo di vacanza e villeggiatura. Il grafico di Autostrade per l’Italia è chiaro: sabato 29 e domenica 30 agosto traffico intenso al mattino e al pomeriggio, stessa cosa anche per lunedì 31 agosto.

Milioni di spostamenti

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da venerdì 28 e fino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. “Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414)”, recita una nota di Anas.

Le autostrade più trafficate

Nel dettaglio, si potranno registrare rallentamenti soprattutto negli snodi più trafficati dell’A1 Milano-Napoli soprattutto in direzione delle uscite per le grandi città come Napoli. Roma, Firenze e Bologna; anche l’A2 Autostrada del Mediterraneo sarà a rischio rallentamenti, così come la SS18 Tirrena Inferiore e la SS106 Jonica. Da monitorare anche l’A4 Torino-Trieste, A10, A12 e l’A22 del Brennero. Previsto traffico importante anche su A19, A29 e agli imbarchi per le isole.

“Entriamo nella fase conclusiva dell’estate e per molti cittadini inizia il ritorno alla quotidianità, al lavoro e agli impegni che accompagnano la ripresa autunnale - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - Si tratta di giornate caratterizzate da traffico sostenuto, con spostamenti distribuiti su tutto il territorio e una crescente presenza di veicoli sulle principali arterie statali e nelle aree vicine ai centri abitati”.

Le fasi più critiche

Autostrade per l’Italia prevede che sabato 29 agosto, per il controesodo, saranno possibili criticità tra le 7 e le 19 ma anche fino alle 21. Per quanto riguarda domenica 30 agosto, i rientri potranno presentare criticità sia al mattino che al pomeriggio, con flussi ancora intensi in serata. Le partenze saranno intense al mattino e regolari dal primo pomeriggio.

Il divieto dei mezzi pesanti

Il decreto n. 325 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disciplina il divieto di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Per sabato, il divieto di circolazione è dalle 8 alle 16 mentre per domenica 30 agosto dalle 7 alle 22.