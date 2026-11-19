Torna il dolce simbolo delle festività con Happy Natale Happy Panettone 2026, ottava edizione della manifestazione a ingresso gratuito organizzata sabato 21 e domenica 22 novembre da Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza insieme a Apci - Associazione professionale cuochi italiani – con il supporto di Fondazione Fiera Milano e main partner Mulino Caputo e Whirlpool che si tiene nella splendida Veranda Liberty di Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47.

L’evento di grande richiamo per il pubblico è realizzato in collaborazione con Altoga (l’Associazione nazionale Torrefattori, Importatori di caffè e Grossisti alimentari), Art - Arti della Tavola e del Regalo, Associazione Panificatori Milanesi di Confcommercio Milano - Coordinamento Filiera Agroalimentare, Epam - Fipe Milano e il contributo degli allievi del Capac – Politecnico del Commercio e del Turismo. La manifestazione è patrocinata da Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e YesMilano.

Happy Natale Happy Panettone propone un programma di masterclass gratuite (per partecipare è necessario registrarsi sulla pagina Eventbrite di Confcommercio Milano), showcooking e degustazioni con la partecipazione di chef, pasticceri, panificatori e professionisti di vari settori in un susseguirsi di appuntamenti presentati da Irene Colombo, conduttrice di Sweet Home. Al termine il pubblico potrà degustare gratuitamente le preparazioni realizzate.

Quest’anno, grazie ad Apci, è presente anche un ospite speciale, il robot umanoide di nuova generazione Quby pronto a dialogare e intrattenere chi partecipa, un vero e proprio cervello di intelligenza artificiale che porta il futuro nell’evento più magico dell’anno.

Potranno invece essere acquistati a un prezzo speciale di 35 euro i panettoni artigianali dell’Associazione Panificatori di Milano e province e di Apci disponibili, nel formato da 1kg in due diverse tipologie: il tradizionale milanese e la versione al cardamomo, pera, cioccolato fondente e fiocchi di sale marino. Il ricavato andrà devoluto interamente in beneficenza all’associazione I Virgiliani per aiutare nelle cure i quattro studenti del liceo Virgilio di Milano feriti nell’incendio di Crans-Montana.

In sala Pavoni uno spazio è dedicato alla magia del Natale e una postazione photobooth a cura di Johannes aperta a tutti i visitatori è perfetta per scattarsi una foto ricordo del Natale. Presente anche una mise en place natalizia realizzata da ART – Arti della tavola e del regalo con Lamart, Maino Carlo, Pozzi Milano e la partecipazione di Dora Papis, art director e mise en place artist.

Durante Happy Natale Happy Panettone il pubblico potrà concedersi una pausa scegliendo tra una fetta di panettone artigianale, un caffè di Mokito – Ambasciatori del Caffè oppure un cocktail natalizio analcolico a cura di Toschi Vignola. Abbinata ad Happy Natale Happy Panettone, torna la “Mappa del Panettone tipico della tradizione artigiana milanese” realizzata da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Il programma completo di Happy Natale Happy Panettone, aperto sabato 21 e domenica 22 novembre dalle 10.30 alle 19 e iscrizione obbligatoria alle masterclasses su eventbrite

Charity partner della manifestazione: Associazione I Virgiliani per i quattro studenti del liceo Virgilio feriti a Crans-Montana.

Partner: Altoga, Apei, Art – Arti della tavola e del regalo, Associazione Panificatori di Milano e province, Caffè Scala, Capac - Politecnico del Commercio e del Turismo, Comavicola, Coordinamento Filiera Agroalimentare Confcommercio MiLoMB, Confcommercio Lombardia, Epam – Fipe Milano, Johannes, Lamart, Maino Carlo, Mokito – Ambasciatori del Caffè, Pozzi Milano, President, Promoter, Qubit, The House of AI, Toschi Vignola, Wiberg.