Da stabilimento balneare a comunità imprenditoriale: a Forte dei Marmi nasce il Club Alcione

Il Bagno Alcione di Forte dei Marmi amplia i propri orizzonti e si trasforma nel punto di partenza di un progetto imprenditoriale innovativo. È stato infatti presentato il Club Alcione, il primo Club Deal italiano nato all’interno di uno stabilimento balneare, con l’obiettivo di riunire imprenditori, professionisti e clienti storici accomunati dalla volontà di investire nella crescita di un modello che guarda oltre il settore balneare.

Un progetto nato dalla comunità dell’Alcione

La presentazione ufficiale è avvenuta nel corso della prima cena sociale del Club Alcione, organizzata nello storico stabilimento versiliese. A rendere particolare l’iniziativa è la sua origine, il progetto non nasce dall’intervento di investitori esterni, ma prende forma grazie alla rete di persone che negli anni ha frequentato e sostenuto il Bagno Alcione. Ne fanno parte clienti affezionati, imprenditori, professionisti e amici del progetto. Alcuni possiedono da tempo una tenda nello stabilimento, altri frequentano il ristorante o condividono semplicemente la visione imprenditoriale, pur non essendo clienti stagionali. L’obiettivo comune è partecipare in modo attivo allo sviluppo dell’iniziativa.

Un Club Deal che guarda oltre il mondo balneare

Pur avendo le proprie radici nel Bagno Alcione, il nuovo Club nasce con una prospettiva più ampia. L’intenzione è sostenere la crescita dello stabilimento, ma anche cogliere nuove opportunità nei settori dell’ospitalità, della ristorazione e in altri ambiti imprenditoriali. Il Club si propone quindi come una piattaforma capace di accompagnare nuovi investimenti e nuovi progetti, mantenendo il legame con Forte dei Marmi ma aprendosi a sviluppi futuri che vadano oltre la singola attività balneare.

Il percorso di crescita guidato da Alessia Berlusconi

Alla guida del progetto c’è Alessia Berlusconi, amministratore unico della società, che durante la serata ha ripercorso il percorso iniziato nel 2017 con l’acquisizione del Bagno Alcione. Da allora lo stabilimento è stato interessato da un’importante opera di riqualificazione attraverso investimenti costanti nelle strutture, nei servizi, nell’organizzazione aziendale e nella valorizzazione del personale. Parallelamente è stato avviato un percorso di innovazione gestionale che ha portato all’ottenimento di certificazioni dedicate alla qualità dei servizi balneari, alla gestione ambientale, alla parità di genere e all’inclusione, considerate elementi centrali della filosofia aziendale.

I prossimi investimenti e le nuove iniziative

Nel corso dell’incontro sono state illustrate anche le linee di sviluppo previste per il futuro. Tra i progetti figurano investimenti immobiliari destinati a rafforzare l’organizzazione aziendale, la realizzazione di staff house dedicate ai collaboratori e nuove iniziative nei comparti dell’ospitalità e della ristorazione. Tra queste è stata annunciata anche una nuova opportunità imprenditoriale in fase di avvio proprio nel territorio di Forte dei Marmi, a conferma della volontà di continuare a investire nella realtà locale. “Il Club Alcione nasce da un’idea semplice”, ha dichiarato Alessia Berlusconi. “Le comunità più solide sono quelle che crescono dall’interno. Abbiamo scelto di coinvolgere le persone che in questi anni hanno visto con i propri occhi la crescita dell’Alcione e che lo amano come una seconda casa: clienti, imprenditori, professionisti e amici. Non volevamo creare soltanto uno strumento finanziario, ma una comunità capace di accompagnare la crescita di un progetto imprenditoriale nel quale le relazioni, le competenze e la fiducia reciproca hanno lo stesso valore del capitale”.

Tra ospitalità ed esperienze

Il Bagno Alcione rappresenta oggi il fulcro di un ecosistema che negli anni si è ampliato fino a comprendere diverse realtà legate all’accoglienza e alla ristorazione. Ne fanno parte il ristorante Alcione al Tennis, ospitato all’interno del Tennis Club Europa di Forte dei Marmi e guidato dallo chef versiliese Cladio degli Innocenti, la collaborazione con il Quadrifoglio, storica imbarcazione del 1973 dei Cantieri di Pisa, la linea di champagne Alcyone Wine Atelier, importata direttamente dalla Francia, e la partnership con il sushi Bahia di Gabriel Cruz. Con la sua nascita prende così forma un nuovo modello imprenditoriale che punta a valorizzare una comunità già esistente, trasformandola in un motore di sviluppo capace di generare nuove opportunità partendo dall’esperienza maturata nel cuore di Forte dei Marmi.