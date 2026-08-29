Dagli aerei ai mezzi pubblici: tutti gli scioperi di settembre

Il mese che, per eccellenza, simboleggia il rientro dalle ferie estive e il ritorno a scuola di milioni di giovani sarà contraddistinto da numerosi scioperi pronti a coinvolgere praticamente tutti i settori. Vediamo il calendario con le agitazioni più importanti sia a livello locale ma anche a livello nazionale.

24 ore di stop ai treni

Importante sciopero nazionale di 24 ore del settore ferroviario: le date da segnare sono quelle del 7 e 8 settembre con inizio alle 21.18 e conclusione allo stesso orario del giorno successivo. A fermarsi saranno i lavoratori delle sigle CUB Trasporti e SGB così come il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Gli scioperi del 10 settembre

Per 24 ore, il 10 settembre, si fermerà il personale della manutenzione, amministrativo e ingegneria di Rfi a Verona ma nella stessa fascia oraria anche Doit Ut Sud. A Trento, per quattro ore (11-15) si fermerà il personale di Trentino Trasporti mentre a Foggia si avranno otto ore di sciopero del personale Ataf.

Il trasporto aereo

Attenzione a domenica 13 settembre quando, ad averi problemi, potrebbero essere i passeggeri dei voli aerei: dalle ore 11 alle 15 si fermerà il personale di Toscana Aeroporti, Gh Toscana e Consulta negli scali di Firenze e Pisa ma agitazioni sono previste per l’intera giornata anche a Roma Fiumicino, Torino e Varese.

Il trasporto pubblico locale

Nelle città, invece, le problematiche maggiori sono previste per il 15 settembre quando si fermerà per quattro ore il personale delle metropolitane a Napoli (area ferro Anm), dalle 12.45 alle 16.45. In Toscana a fermarsi per 24 ore sarà il personale di Autolinee Toscane a Firenze e Prato. Situazione simile a Ravenna con Start Romagna, dalle 8.30 alle 12, e 24 ore di agitazione a Venezia da parte del personale Atvo.

Gli scioperi del 26 settembre

Nella parte conclusiva del mese, ecco che sabato 26 settembre avrà luogo uno sciopero nazionale che riguarderà più settori: dalla scuola ai trasporti, dalla sanità al pubblico impiego, che è stato indetto da Csle con l’adesione Fi-Si della durata di 24 ore. A tal proposito, l’agitazione che riguarda direttamente Trenitalia e Rfi potrebbe avere ripercussioni sugli spostamenti dell’intero week-end.

Infine, ancora uno sciopero del settore aereo il 30 settembre quando, dalle 13 alle 17, si fermerà il personale di Enav e Techno Sky, ovvero la società che fa manutenzione e che gestisce gli impianti tecnologici negli aeroporti.