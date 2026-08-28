Grana Padano celebra i 30 anni di Festivaletteratura. Insieme a Mantova e uniti da valori universali

Oltre 300 autori sono attesi a Mantova al Festivaletteratura, che celebrerà i primi trent’anni. Si consolida così la sua longevità tra i festival letterari italiani promossi e curati da associazioni di lettori per dare la possibilità a migliaia di appassionati di incontrare gli scrittori.

A celebrare l’anniversario e a rinnovare una collaborazione storica ci sarà il Consorzio Tutela Grana Padano, che nel mantovano produce il 30 per cento degli oltre 6 milioni di forme lavorate, confermandolo il formaggio a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo.

Punto d’incontro con il pubblico dal 9 al 13 settembre prossimi sarà lo spazio allestito dal Consorzio in piazza Sordello, cuore architettonico e storico della città dei Gonzaga, dove saranno offerti assaggi di Grana Padano DOP e materiale che ne illustrerà caratteristiche e qualità.

Il legame tra il Festivaletteratura e il mondo del Grana Padano si fonda da sempre su valori universali. “La sostenibilità e la difesa dell’ambiente, la tutela del lavoro e la difesa dei diritti, la solidarietà con chi si trova in difficoltà e la promozione della pace – sottolinea Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela Grana Padano - sono obiettivi condivisi tra chi promuove la cultura con autori da tutto il mondo e una filiera alimentare che fonda la sua esistenza sulla tutela del prodotto e di chi lo crea, uniti per fare star bene chi li apprezza”