Icardi, patente italiana annullata. Follia in auto e attacco al Ministero: “Riparate le strade invece di grattarvi le p***e”

Mauro Icardi finisce al centro di un nuovo polverone, arrivando addirittura a scagliarsi contro il ministero dei Trasporti argentino. Il motivo? La decisione del dicastero di sospendergli la patente di guida.

Tutto è partito da un filmato amatoriale registrato dalla sua attuale compagna, China Suárez. I due stavano viaggiando a bordo dell’ex attaccante del Galatasaray, quando la donna ha cominciato a riprendersi con lo smartphone mentre si sporgeva dal finestrino della vettura (ovviamente senza cinture di sicurezza allacciate). Un comportamento assai pericoloso, diseducativo e contrario al Codice della strada.

Il video, che è diventato virale sui social, è finito sotto l’attenzione del ministero dei Trasporti argentino che, considerata anche la fama di Icardi (dunque la possibilità di essere un esempio), ha deciso di prendere provvedimenti. “Eugenia ‘la China’ Suarez si è slacciata la cintura e si è sporta dal finestrino con gran parte del suo corpo mentre Mauro Icardi continuava a guidare. In seguito alla diffusione del video, abbiamo constatato che Icardi aveva la sua patente di guida scaduta. Per questo, abbiamo disposto la sua inabilitazione preventiva”, scrive il ministero in un comunicato ufficiale.

Nel corso dei controlli, la patente del calciatore è risultata scaduta, da qui la sospensione. Con l’inabilitazione preventiva della patente locale, a Icardi non resta che sostenere un nuovo esame per potersi rimettere alla guida.

Un provvedimento che ha fatto infuriare il calciatore. In un duro intervento su Instagram, Mauro Icardi si è scagliato contro le autorità argentine, affermando di essere in possesso di una patente italiana valida fino al 2029. Il fatto che la licenza di guida argentina sia scaduta non invalida il documento italiano. “Mi sembra strano che persino il ministero dei Trasporti mi stia così addosso per avere un po’ di risonanza sui media”, ha sbottato. “Occupatevi di sistemare le strade per assicurare una circolazione migliore nel nostro Paese invece di stare a twittare e grattarvi le p***e. Smettete di mentire alla gente e mettetevi a lavorare. La patente argentina va consegnata quando la converti in quella europea. Che sospensione vi volete inventare? Tutto per un minutino di gossip”.