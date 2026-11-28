Oltre 170 velivoli ordinati, 170mila ore di volo superate e 23 utilizzatori nel mondo. Dietro il nuovo aereo delle Frecce Tricolori c’è uno dei programmi di maggiore successo dell’industria aeronautica italiana. Ma il valore industriale dell’M-346 di Leonardo non risiede soltanto nella macchina. È nell’ecosistema tecnologico costruito attorno al velivolo, dove intelligenza artificiale, supercalcolo, simulazione e realtà virtuale concorrono a preparare i piloti destinati a operare sui più moderni caccia. Un modello di business che va oltre la vendita degli aerei e si estende ai servizi, alla formazione e alla gestione delle flotte, facendo dell’Italia un polo internazionale dell’addestramento militare.

La crescente complessità tecnologica dei sistemi di combattimento aereo sta infatti cambiando le regole dell’addestramento. Non si tratta più soltanto di imparare a pilotare un velivolo, ma di saper gestire contemporaneamente una mole crescente di informazioni, interagire con altri assetti e operare in scenari multidominio.

La peculiarità del sistema è la capacità di far dialogare il mondo reale con quello virtuale. Grazie all’Embedded Tactical Training System, il pilota può confrontarsi, mentre è effettivamente in volo, con sensori, equipaggiamenti e scenari operativi generati digitalmente. A questo si aggiunge il sistema di addestramento a terra, che consente di integrare in uno stesso scenario velivoli reali, simulatori e assetti generati al computer. Si possono così riprodurre situazioni operative complesse senza dover necessariamente mobilitare tutti i mezzi che sarebbero richiesti in un’esercitazione tradizionale, ottimizzando costi e risorse. Intelligenza artificiale e supercalcolo contribuiscono inoltre alla gestione delle flotte e alla manutenzione predittiva.

La vetrina internazionale di questo modello è in Sardegna, a Decimomannu, dove sorge l’International Flight Training School (IFTS), realizzata dall’Aeronautica Militare con Leonardo e il contributo della canadese CAE. Una sorta di università internazionale del volo militare, frequentata da piloti di Paesi europei, Nato ed extra Ue. Dei 23 utilizzatori del sistema M-346, infatti, alcuni hanno acquistato direttamente i velivoli, altri hanno scelto di affidare alla scuola italiana la formazione dei propri piloti. Una doppia leva commerciale che amplia il mercato potenziale di Leonardo: non soltanto la fornitura di piattaforme, ma anche l’erogazione di servizi tecnologici.

Il cuore manifatturiero di questo sistema resta invece in Lombardia, nello stabilimento di Venegono Superiore, dove lavorano oltre 1.900 persone e dove vengono sviluppati e prodotti i trainer M-345 e M-346. Un patrimonio di competenze che affonda le radici nella storica Aermacchi.