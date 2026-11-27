Il presepe, anche quest’anno, rischia di essere una pietra della discordia. Per i benpensanti di sinistra, quelli dell’inclusione a ogni costo, non è inclusivo ed è offensivo nei confronti di chi non è cristiano, quindi è da eliminare. È la teoria che viene praticata ogni anno nelle scuole italiane, dove insegnanti fin troppo solerti si applicano nel nascondere il Natale dai canti, dai lavoretti e, appunto, dalla vista, eliminando il presepe. Spesso non lo fanno nemmeno su input di genitori di fede diversa ma è un’iniziativa che parte dall’idea che questo possa offendere. Ma è proprio così che si alimentano le diversità.

Il presepe è parte della tradizione cristiana e italiana e bene fa don Ambrogio Mazzai a esporne uno enorme. Presbitero della diocesi di Verona dal 2016 ed attualmente parroco presso Spirito Santo in Verona, è molto attivo sui social, dove predica l’amore per Dio e parla ai giovani. D’altronde, a 35 anni conosce bene il linguaggio di una generazione che purtroppo si è allontanata dalla religione e dai valori cristiani e attraverso i social prova a creare un canale di comunicazione. E usa anche i trend, le musiche giuste per far andare i suoi contenuti virali, come ha fatto di recente per presentare il suo presepe.

“No il presepe! Offende la sensibilità di qualcuno. Al limite facciamolo piccolo e discreto”, scrive don Ambrogio in un video, mostrandosi scettico in primo piano. E, infatti, pochi secondi dopo, ecco la svolta: “La mia onestissima reazione”. Un cambio di scena che mostra alle sue spalle una enorme rappresentazione della Natività, lunga diversi metri, disposta a U, con edifici alti oltre un metro e statue di dimensioni importanti. Il post col presepe ha raccolto l’apprezzamento anche del ministro Matteo Salvini, che lo ha condiviso sul suo profilo. “E alle nostre offese in quanto cristiani non ci pensa nessuno?”, chiede una fedele sotto il video del prete. La sua risposta, da clerico, non fa una piega: “Ah no, quelle sono sempre giustificate e fomentate dai malvagi”. Don Ambrogio invita a combattere “con la testimonianza” di Cristo, in modo pacifico e a chi gli chiede provocatoriamente del cosiddetto “Albero del Dono” di Milano, il prete risponde che quello “è meglio lasciarlo nel bosco, che fa ossigeno”.