Dopo oltre quarant’anni le Frecce Tricolori cambiano ali. A raccogliere l’eredità dello storico Aermacchi MB-339 è l’M-346 di Leonardo, concentrato di tecnologia aeronautica italiana, presentato ufficialmente nello stabilimento di Venegono Superiore (Varese), alla presenza dell’ad Lorenzo Mariani. Una rivoluzione generazionale per la Pattuglia Acrobatica Nazionale, destinata a cambiare non soltanto il volto delle Frecce, con la nuova livrea firmata da Pininfarina, ma anche il loro modo di volare. Nuove possibilità acrobatiche, nuove figure e l’opportunità di vivere le evoluzioni dei piloti attraverso le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere di bordo. A restare immutato sarà il Tricolore, simbolo di una tradizione che da oltre sessant’anni porta nel mondo l’immagine dell’Italia.

Dal Fiat G-91, entrato in servizio nella Pattuglia nel 1963, all’Aermacchi MB-339, protagonista delle esibizioni dal 1982, fino all’M-346, la storia delle Frecce Tricolori corre parallela a quella dell’industria aeronautica nazionale. E quello che si prepara oggi è un importante salto generazionale, con il passaggio a un bimotore biposto dotato di comandi di volo digitali e caratteristiche di manovrabilità e precisione di controllo che aprono nuove prospettive per il volo acrobatico.

Con il roll-out del primo dei 15 velivoli in configurazione dedicata alle Frecce Tricolori e l’avvio delle attività di collaudo, il programma entra nel vivo. Gli aerei saranno prodotti tra il 2027 e il 2028 e il progetto comprende anche il supporto tecnico e logistico e gli interventi di adeguamento infrastrutturale della base di Rivolto, in provincia di Udine, sede del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico.

«Questo programma - ha dichiarato l’ad e dg Lorenzo Mariani - rappresenta un grande successo per Leonardo e per l’Italia. La piena sinergia con l’Aeronautica Militare e con la Difesa ci ha consentito di arrivare a questo importante risultato che ben si posiziona verso nuovi obiettivi».

Per rispondere alle specifiche esigenze della Pattuglia, Leonardo ha sviluppato una configurazione dedicata, denominata M-346 PAN: mentre i tecnici sono impegnati nella messa a punto della macchina e i piloti nella transizione al nuovo velivolo, è allo studio anche il nuovo programma acrobatico, destinato a sfruttare le maggiori prestazioni dell’aereo. Tra le innovazioni figura l’«Acro Mode», una specifica modalità di gestione dei comandi di volo che facilita il mantenimento della formazione riducendo il carico di lavoro del pilota, affiancata da informazioni visive e sonore dedicate alle esibizioni.

A cambiare sarà anche il modo di raccontare lo spettacolo. Il nuovo aereo sarà equipaggiato con otto videocamere: quattro trasmetteranno in tempo reale le immagini alla regia dell’evento a terra, attraverso un collegamento dati dedicato, mentre le altre quattro consentiranno di registrare ulteriori riprese. Il pubblico potrà così osservare le evoluzioni delle Frecce da prospettive inedite, entrando virtualmente nell’abitacolo dei piloti.

Anche dietro le celebri scie bianche, rosse e verdi c’è un lavoro di ingegneria e una filiera tutta italiana. Il nuovo impianto fumogeni è prodotto dalla Secondo Mona di Somma Lombardo, nel Varesotto, mentre i pigmenti sono forniti dalla NVSC di Quattordio, nell’Alessandrino.

«Il passaggio di testimone dal glorioso MB-339 all’M-346 rappresenta il progresso che avanza, una sfida verso il futuro nel segno della continuità di quei valori che da sempre contraddistinguono le Frecce Tricolori», ha dichiarato il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Antonio Conserva.

Il rinnovo della Pattuglia è anche una vetrina per il sistema industriale italiano. La sola filiera lombarda di Leonardo conta oltre 1.450 fornitori, per l’80% Pmi, ai quali nel 2025 sono stati assegnati ordini per 1,66 miliardi di euro. Il gruppo è presente nella regione con circa 8.900 addetti, inclusi i dipendenti di Telespazio, mentre l’ecosistema locale genera complessivamente oltre 30mila occupati.

«Il nuovo aereo delle Frecce Tricolori non racconta soltanto il futuro della Pattuglia Acrobatica Nazionale, ma quello di un’Italia che continua a trasformare eccellenza, competenze e visione industriale in un simbolo riconosciuto e ammirato nel mondo», ha concluso Mariani.