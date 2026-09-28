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Attualità

Influencer di Welcome to Favelas strappa bandiera palestinese

Nel corso della seduta odierna del V Municipio, in cui si discuteva della mozione contro l’islamofobia, Massimiliano Zossolo ha polemicamente strappato la bandiera della Palestina

Francesco Curridori
Roma, presso l'aula del consiglio del V municipio, si sono svolte le votazioni in merito all'approvazione della mozione anti islamofobia. Momenti di tensione tra gli opposti schieramenti sia in assemblea che tra il pubblico. nella foto: Massimiliano Zossolo di welcome to favelas strappa una bandiera palestinese, sollevando polemiche e reazioni forti da parte degli esponenti delle sinistre, verrà raggiunto da uno schiaffo mentre si riavvicina alle tribune popolari. Roma 28 set 2026 (Benvenuti/Lapresse) Rome, at the council hall of the 5th district, voting took place regarding the approval of the anti-Islamophobia motion. Moments of tension between opposing sides both in the assembly and among the public. In the photo: Massimiliano Zossolo from Welcome to Favelas rips a Palestinian flag, sparking controversy and strong reactions from left-wing figures, and he gets slapped as he goes back towards the popular stands. Rome, Sept 28, 2026 (Benvenuti/Lapresse)
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Il voto sulla mozione contro l’islamofobia che si è tenuto oggi nel V Municipio di Roma è stato caratterizzato da forti tensioni. Da una parte la sinistra istituzionale, i centri sociali e la comunità islamica che cantava ‘Bella Ciao’ e dall’altra Massimiliano Zossolo di Welcome to Favelas, l’influencer Simone Carabella e altri che hanno protestato cantando l’Inno d’Italia.

Il momento di tensione al Municipio V (LaPresse)

Zossolo ha preso la parola per contestare il provvedimento, passato con 13 voti a favore e 6 contrari, e ha concluso il suo intervento strappando una bandiera palestinese. “Islam, tradotta in italiano, significa sottomissione. La comunità islamica rivolge la sottomissione a Dio, almeno è un qualcosa di nobile. Questa giunta municipale, invece, la sottomissione la sta rivolgendo a un pugno di voti oppure per sentirsi un po’ più inclusivi?”, ha detto il fondatore di Welcome to Favelas che, da settimane, attraverso i suoi social combatte la sua battaglia contro questo provvedimento. Ma non solo. Ha svelato anche la presenza dell’ex terrorista rosso Maurizio Falessi, già membro delle unità comuniste combattenti, che nel corso della seduta municipale della scorsa settimana stava accanto al capogruppo dem Claudio Poverini e al presidente della comunità islamica romana Ahmed Vall. Il gesto di Zossolo ha provocato la reazione dei rappresentanti delle associazioni giunte in V Municipio per manifestare contro razzismo e islamofobia. Prima di tornare sulle tribune, Zossolo ha anche ricevuto uno schiaffo e la tensione tra i due gruppi è salita alle stelle. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che la diatriba sfociasse in uno scontro fisico.

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