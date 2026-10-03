Linate, l’alta pasticceria incontra la cucina nel Bistrot firmato Iginio Massari

Aperto nell’area imbarchi dell’aeroporto di Milano Linate il nuovo Iginio Massari – Caffè, Pasticceria e Bistrot con Cucina che porta per la prima volta in uno scalo l’identità del Maestro e introduce una nuova dimensione gastronomica: accanto alla celebre pasticceria e caffetteria i viaggiatori possono scoprire e assaporare una proposta più articolata in cui dolce e salato, banco e servizio al tavolo, pausa veloce e convivialità convivono nello stesso spazio.

Assieme alla selezione di alta pasticceria e caffetteria del brand, il bistrot offre infatti un menu di piatti identitari e rivisitazioni d’autore, che spaziano dal classico Risotto alla Milanese al più internazionale Hamburger BLT rivisitato dal Maestro. Selezione ideata sia per sedersi e concedersi un momento di relax e gusto sia per fare una pausa rapida prima dell’imbarco. Nuovo format che amplia le occasioni di incontrare il mondo Iginio Massari, mantenendo al centro la qualità delle materie prime, la cura della preparazione e l’attenzione al servizio. La pasticceria resta l’elemento identitario, ma dialoga con la cucina perché la proposta è costruita e pensata attorno ai diversi ritmi del viaggio: chi parte per lavoro, chi per piacere, chi ha pochi minuti prima del volo e chi sceglie di trasformare l’attesa in una vera esperienza gastronomica.

Il layout del Bistrot riflette questa evoluzione: con una superficie di 290 metri quadrati e 58 posti a sedere, il locale è stato progettato in collaborazione con F Retail come un ambiente elegante e contemporaneo, nel quale l’area dedicata alla pasticceria e quella destinata alla ristorazione si integrano perfettamente in un unico percorso, come spiega Sergio Castelli, amministratore delegato di MyChef – Gruppo Areas: “Con questo progetto abbiamo voluto ampliare il modo in cui il pubblico può vivere il mondo Massari. Il bistrot aggiunge una nuova dimensione al format e ci permette di portare a Linate una proposta che comprende cucina, caffetteria e pasticceria, pensata per rispondere in modo completo a esigenze e momenti diversi della giornata”.

L’apertura a Milano Linate rappresenta una tappa concreta del percorso avviato nel 2025 da Iginio Massari Alta Pasticceria, Areas MyChef e F Retail, con l’obiettivo di sviluppare il brand nei principali luoghi della mobilità italiana e la collaborazione mette a sistema competenze complementari: l’identità e il patrimonio gastronomico di Iginio Massari Alta Pasticceria, l’esperienza di Areas MyChef nella ristorazione e nell’hospitality nei luoghi del viaggio e il know-how di F Retail nello sviluppo e nell’adattamento dei format food ai diversi contesti. L’ apertura del punto vendita a Linate, segna una tappa cruciale per l’evoluzione del brand nel travel retail.

“Il Travel Retail è un segmento di target strategico che osserviamo da tempo e che abbiamo scelto di sviluppare solo dopo aver conosciuto Areas MyChef, un partner solido e affidabile, con la giusta sensibilità per interpretare e valorizzare l’identità del nostro brand - sottolinea Nicola Massari, amministratore delegato Iginio Massari Srl -. Milano Linate è il primo tassello di questo percorso e una vetrina importante per intercettare un pubblico internazionale”.

La scelta di Milano Linate rispecchia appieno la visione strategica del progetto: Milano è una metropoli internazionale, dinamica e profondamente legata alla cultura italiana del design, dell’ospitalità e della grande cucina con l’aeroporto di Linate che è la porta d’accesso più immediata, attraversato ogni giorno da migliaia di persone con tempi e destinazioni differenti come osserva Luigi Battuello, Chief Commercial Officer di SEA Milan Airports, dichiara: “L’apertura del nuovo bistrot Iginio Massari arricchisce ulteriormente l’offerta di Linate, portando in aeroporto un’esperienza che unisce l’eccellenza della pasticceria e della gastronomia italiana alla qualità del servizio e dell’accoglienza. Siamo particolarmente lieti di ospitare un brand simbolo di qualità e prestigio, con un format contemporaneo capace di rendere ancora più ricca e distintiva l’offerta dedicata ai nostri passeggeri”.