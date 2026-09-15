Lombardia, la nuova sfida industriale. Guidesi: “L’innovazione nasce nei territori”

Dalla manifattura all’intelligenza artificiale, dalle imprese alle università: la Lombardia prova a cambiare passo e a costruire un nuovo modello di sviluppo. Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale, intervista Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, sulla nuova politica industriale regionale e sulle Zone di Innovazione e Sviluppo. Al centro, una sfida che guarda oltre i confini regionali: mettere in rete imprese, ricerca, formazione e istituzioni per attrarre investimenti, trasformare l’innovazione in produzione e rafforzare il peso della Lombardia nella competizione industriale europea