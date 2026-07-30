Matilde Lucidi offesa da una donna in mezzo alla strada perché troppo magra: chi è la figlia di Bianca Balti

Nelle ultime ore i nomi di Bianca Balti e della figlia, Matilde Lucidi, sono finiti sulle prime pagine dei siti di informazione. Mentre la modella di Lodi è salita agli onori della cronaca per la romantica dedica fatta al fidanzato - il pilota di Ferrari Challenge Alessandro Cutrera - in occasione del loro secondo anniversario, ben diversa è la vicenda che vede protagonista la primogenita.

Sui social network Matilde Lucidi ha raccontato di essersi sentita offesa dalle parole che una donna le ha rivolto in mezzo alla strada a Parigi riguardo alla sua corporatura. “Mi ha urlato dicendo che ero troppo magra e che sembravo malata. Ho provato a ignorarla, ma ha continuato. Alla fine mi sono fermata per dirle che sono in salute, che mangio regolarmente e che non dovrebbe fare simili commenti a ragazze giovani per strada, perché non può sapere quale impatto possano avere certe parole”, ha dichiarato Matilde, lanciando poi un messaggio più ampio contro il body shaming e i giudizi sull’aspetto fisico: “Ci sono persone magre per natura che fanno un’enorme fatica a prendere peso, anche se lo desiderano. Non potete sapere cosa stia attraversando una persona né quanto un commento possa ferirla”. Un invito alla gentilezza e al rispetto che la 19enne non ha mancato di rivolgere ai suoi tanti follower.

Chi è Matilde Lucidi

Nata il 5 giugno 2007, Matilde Lucidi è la primogenita di Bianca Balti e del fotografo di moda Christian Lucidi. Dopo aver trascorso sette anni a Parigi con il padre, in seguito al divorzio dei genitori si è trasferita a Los Angeles per vivere con la madre, seguendone le orme nel mondo della moda. Il suo debutto sulle passerelle risale al 2025, quando Matilde ha compiuto 18 anni. Una decisione fortemente voluta da Bianca Balti, che ha preferito aspettare la maggiore età della figlia prima di farla entrare nel mondo della moda. Nonostante ciò, in pochi mesi Matilde si è già imposta sulle passerelle più prestigiose, sfilando all’ultima Milano Fashion Week per Max Mara, Roberto Cavalli e Boss oltre a diventare volto di brand come Dior e Miu Miu. Di pari passo con la sua carriera di modella è cresciuta anche quella di influencer: oggi, infatti, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 86 mila follower.