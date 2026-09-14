Milan Games torna con i protagonisti dell’intrattenimento pop

Videogiochi, fumetti, giochi da tavolo, creator, cosplay e grandi spettacoli si preparano a tornare dal 27 al 29 novembre a Fiera Milano nella nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics per regalare agli appassionati di pop culture un’edizione unica, a cui prenderanno parte ospiti internazionali di calibro hollywoodiano.

Emily Rudd e Taz Skylar, rispettivamente Nami e Sanji nella serie live action ONE PIECE, targata Netflix, saranno ospiti per tutti e tre i giorni di manifestazione. Tratta dal manga dei record di Eiichiro Oda, la serie ha saputo trasporre lo spirito d’avventura e libertà, l’umorismo e il carisma originale, diventando una delle serie più viste in assoluto nella storia del servizio di streaming. Dalle serie tv ai videogiochi il passo è ormai breve, perché grazie alla motion capture anche gli attori in carne e ossa prestano le movenze a personaggi virtuali. In rappresentanza dell’universo videoludico, arriva un cast di attori e doppiatori da hall of fame.

Oltre ad Angela Sant’Albano, Grace Ashcroft in Resident Evil: Requiem, dallo stesso titolo si aggiunge Emma Rose Creaner, interprete di Emily. Sarà possibile incontrare persino Steven Ogg, che ha prestato voce e movenze a Trevor Philips, caotico membro del trio di protagonisti di Grand Theft Auto V, ma anche attore televisivo nel cast di The Walking Dead e Better Call Saul. Si unisce al party anche Christopher Judge, interprete del mitico Kratos in God of War (2018) e God of War Ragnarök. Infine, dal cast di Baldur’s Gate III arrivano Amelia Tyler (l’iconica voce narrante) e Tim Downie, voce e volto del mago Gale Dekarios.

Oltre a Mark Waid, John Romita Jr e Bill Morrison, approderanno a Milan Games Week & Cartoomics artisti e autori provenienti da ogni angolo del mondo: dal Giappone agli Stati Uniti, passando per l’Italia. Non solo figure di spicco del panorama fumettistico, ma anche importanti personalità nell’ambito dell’animazione. In arrivo, infatti, Daiki Tomiyasu, regista di serie animate di enorme successo come Pokémon Sole e Luna, l’attuale Orizzonti Pokémon e Inazuma Eleven. Accanto a lui, Misu Yamaneko, italiana ormai trapiantata in Giappone, dove vive e lavora, la cui carriera si snoda tra animazione tradizionale (Orizzonti Pokémon, I Diari della Speziale, Digimon BeatBreak, Vinland Saga, The Promised Neverland) e videogame (ha contribuito, infatti, alla realizzazione delle cutscene del remake di Resident Evil 4).

Grazie a J-POP Manga arriva Jun Mayuzuki, autrice di piccoli gioielli del manga come Kowloon Generic Romance, Sayonara Daisy e Come dopo la pioggia. L’etichetta Toshokan - che esordisce con uno stand dedicato - avrà invece come ospite Kathy Lam, fondatrice dello studio Dawning Crow e autrice de Il diario di Mobu, serie il cui successo ha portato la sua protagonista oltre le pagine del fumetto, tra mostre, collaborazioni e oggetti da collezione. Sempre dal Sol Levante, Jundo porterà Liang Azha, seguitissimo autore cinese di webtoon.

Sul “fronte occidentale”, non può mancare il mondo del fumetto supereroistico, con artisti del calibro di Marco Checchetto, disegnatore del classico moderno Ultimate Spider-Man, Sara Pichelli (che in tandem con Brian M. Bendis ha creato il personaggio di Miles Morales, icona universale della cultura pop) e Simone Bianchi, disegnatore di eroi celebri come Wolverine, X-Men, Batman, Thor e tante altre. Ad arricchire le fila dei disegnatori di supereroi, Simon Bisley – famoso per il suo lavoro sulla serie Lobo, Darick Robertson (illustratore dell’ acclamato The Boys) e Scott Hanna, uno dei più prolifici inchiostratori del fumetto americano, vincitore di un Eisner Award. Grazie a ReNoir Comics, invece, sarà possibile incontrare il duo creativo che ha dato vita al rocambolesco Soma, composto da Fernando Llor e Carles Dalmau - noto anche come concept artist del videogioco Cult of the Lamb. E ancora: il maestro serbo del fumetto R.M. Guéra, autori italiani come Roberto Recchioni, Federico Mele e Samuel Spano… Il fumetto può assumere più forme di quante ne possiamo immaginare.

Tipi da fiera invece alla Merch Collection ufficiale! Nata dalla collaborazione con Smile Creative Agency, realizzata sotto la direzione artistica di Dario Moccia e il design di produzione di Federico Barengo, che parte da un concept unico: celebrare i “tipi da fiera”, tra collezionisti, “figurinomani” e amanti della cultura pop, trasformando personaggi e situazioni ricorrenti in una linea esclusiva. Così nasce, per esempio, “VIP - Stay in Line, Forever”, omaggio alle interminabili code di meet & greet e firmacopie, mentre “Liquid Nerd” porta sul tessuto la formula matematica più inesorabile delle fiere: tanta gente + un posto chiuso = caldo micidiale. E se “Kawaii Empire” celebra le “pucciosità” nipponiche, “One Pin” ricorda che il vero tesoro di ogni fiera sono gli amici incontrati lungo il percorso. T-shirt, hoodies, cappellini, lanyard e pin diventano così piccole dichiarazioni di appartenenza, realizzate attraverso le eterogenee sensibilità artistiche degli illustratori di Smile e unite dalla visione di Dario Moccia.

Tra i padiglioni 22 e 24 si snoderanno le principali aree tematiche dell’universo videoludico. Qui, i visitatori potranno perdersi in un’immensa Freeplay Zone, provare le novità del mercato e concedersi una partita tra amici scegliendo tra un’infinità di titoli in oltre cento postazioni; il Gaming District darà spazio a tutti gli attori del mercato videoludico, regalando uno sguardo privilegiato sul lavoro creativo dietro lo sviluppo di un videogioco, e darà modo di provare in anteprima il meglio della creatività indipendente nell’Indie Dungeon; accese competizioni infiammeranno invece l’area Esportshow. Ampio spazio per i creator, con l’area Creators World, per dare modo ai follower di conoscere dal vivo i volti più amati del web. Chi vuol perdersi tra le pagine di fumetti e manga, ecco i padiglioni 9 e 11. Tra Electric Town e ImagiNation, verrà celebrata l’arte visiva di tutto il mondo, mentre una Artist Alley da 160 postazioni darà largo spazio ad artisti di ogni provenienza, con un occhio di riguardo per la microeditoria indipendente. I due padiglioni offriranno uno shopping district sterminato con la presenza dei principali editori e brand del settore, tra cui Edizioni BD, J-POP Manga, Toshokan, Tomodachi Press, Panini Comics, Mirage Comics, Shockdom,

In occasione dei festeggiamenti dei 40 anni dell’Indagatore dell’Incubo, Sergio Bonelli Editore parteciperà a Milan Games Week & Cartoomics con uno speciale allestimento celebrativo a tema Dylan Dog. Era infatti il 26 settembre del 1986 quando il personaggio creato da Tiziano Sclavi sbarcò per la prima volta in edicola per Sergio Bonelli Editore con L’alba dei morti viventi - scritto da Sclavi, disegnato da Angelo Stano e con la copertina di Claudio Villa - primo albo di una serie che da allora ha raccolto milioni di lettori.

Per gli appassionati di giochi da tavolo, invece, tappa obbligatoria sarà l’area Unplugged, dove si potranno scoprire le novità di publisher come Asmodee, Need Games, MS Edizioni, Pendragon, DV Games e Boose con un’area totalmente dedicata a Magic: The Gathering, che offrirà incontri e partite insieme ai creator più conosciuti della scena italiana, e darà la possibilità di incontrare artisti ufficiali del gioco. All’interno di questi spazi, la nuova area The Nexus si presenterà come una vera cittadella dedicata al gioco di ruolo con master esperti, campagne dimostrative e tavoli aperti durante tutta la manifestazione.

Spazio, infine, a Fandomland, grande area commerciale dedicata ai collezionisti e agli appassionati di merchandising, mentre Cosplay Ground, la piazza dedicata ai cosplayer, offrirà servizi fotografici, backstage, aree trucco, sartoria d’emergenza e tanti spettacoli. Accanto a essa torneranno gli Studios, le spettacolari aree immersive dedicate ai grandi franchise della cultura pop. Infine, il K-Pop Beat Floor sarà il punto di riferimento nazionale per gli appassionati della musica coreana.

Quattro palchi ospiteranno gli eventi che animeranno i tre giorni di manifestazione, mettendo al centro dell’attenzione creator e grandi ospiti internazionali, oltre che nomi celebri dell’industria musicale.

Organizzata da Fiera Milano con Fandango Club Creators, la manifestazione si svolgerà in Fiera Milano nei padiglioni 9, 11, 22 e 24. Tutti i dettagli sul programma, gli ospiti, gli espositori, il merch ufficiale e la biglietteria su www.milangamesweek.it.