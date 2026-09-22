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Attualità

Miss Italia 2026 è Sarah Rizea, chi è l’atleta ligure delle Fiamme Oro

L’80esima edizione del concorso di bellezza ha visto trionfare la 18enne di Savona

Novella Toloni
Miss Italia Sarah Rizea
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Sarah Rizea è la nuova Miss Italia. Con indosso la fascia di Miss Liguria, la 18enne di Vado Ligure è stata incoronata al termine della finalissima condotta da Giulia Salemi al Castello di Santa Severa a Roma. Il passaggio di testimone con la miss uscente, Katia Buchicchio, vincitrice nel 2025 e prima Miss Italia proveniente dalla Basilicata, è avvenuto intorno alle ore 23, quando Sarah Rizea ha indossato la corona e lo scettro di più bella d’Italia.

Bionda, alta 1,72 centimetri e con origini rumene, Sarah è la prima Miss Liguria a vincere il titolo a cinquant’anni di distanza dall’ultima incoronazione avvenuta nel 1975. Sul podio della 80esima edizione del concorso di bellezza sono arrivate anche Michela Meli, Miss Lazio classificata seconda, e Sara Genova, Miss Calabria, arrivata terza.

Chi è Sarah Rizea

Nata a Moncalieri, in Piemonte, l’8 novembre 2007 e savonese d’adozione, Sarah Rizea è l’esempio di quanto la bellezza possa andare di pari passo con l’impegno. Già a 18 anni, infatti, Miss Italia è un’atleta di calibro internazionale. Sarah fa parte della Nazionale di nuoto artistico e del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Nonostante la giovane età ha un palmares di tutto rispetto: un argento agli Europei di Belgrado 2024 nel duo misto tecnico con Filippo Pelati, un bronzo ai Mondiali giovanili di Lima e il terzo posto alla World Cup Super Final di Budapest, entrambi nel 2024, mentre nel 2025 ha conquistato il bronzo nella Coppa del Mondo a Somabay. “L’agonismo mi ha formato profondamente, insegnandomi il valore della disciplina, del lavoro di squadra e del continuo superamento dei propri limiti. Portare questa mentalità a Miss Italia significa dimostrare che la vera bellezza nasce dalla forza di volontà e dalla passione”, ha detto prima della finalissima Sarah.

Diplomata al liceo linguistico, Sarah frequenta Scienze e tecniche psicologiche all’Unimarconi e nuota da quando aveva otto anni. Appassionata di moda, al termine della finale al Corriere, Miss Italia ha confessato: “Non voglio smettere di fare l’atleta, ma sono anche curiosa di vedere quali porte mi apre Miss Italia. In fondo partecipare era un sogno che avevo da quando ero bambina e guardavo la trasmissione in televisione”.

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