MypersonalTrainer Days, a Milano due giorni dedicati a sport e benessere

Milano torna a ospitare MypersonalTrainer Days, l’appuntamento dedicato a fitness, salute e prevenzione che sabato 19 e domenica 20 settembre animerà l’Arco della Pace. La quinta edizione, patrocinata dal Comune di Milano, avrà come filo conduttore il «Wellness Beat», richiamo al ritmo del corpo, del movimento e della musica.

L’apertura è prevista sabato alle 10 con l’assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili Martina Riva. Tra gli ospiti più attesi Carolina Kostner, che ripercorrerà la propria carriera sportiva soffermandosi sui temi della resilienza e della gestione della pressione, e Chiara Pellacani, protagonista agli Europei di Parigi con cinque medaglie d’oro.

Alle 12 sarà invece Martina Colombari a parlare di benessere, alimentazione, attività fisica e gestione dello stress, anticipando alcuni dei temi del suo nuovo libro «Il cambiamento sei tu».

Domenica spazio anche al calcio con il torneo di padel organizzato insieme a Italy Padel Tour & Bombeer. In campo sono attesi Christian Vieri, Alessandro Matri, Nicola Amoruso, Christian Brocchi, Stefano Torrisi e Tomas Locatelli.

Una parte importante della manifestazione sarà dedicata alla prevenzione. Grazie alla collaborazione con LILT Milano, sabato saranno disponibili visite senologiche e mammografie con tomosintesi per le donne sopra i 40 anni, mentre domenica sono previste visite ed ecografie mammarie per le under 40. Durante entrambe le giornate sarà inoltre possibile effettuare gratuitamente controlli cardiovascolari, con misurazione della pressione ed elettrocardiogramma di base, oltre a screening per la secchezza oculare.

Il programma comprende anche incontri divulgativi dedicati a longevità, salute mentale, alimentazione, microbiota, medicina estetica e cosmesi. Tra gli interventi quelli di Licia Fertz, Alberto Pellai, Edoardo Rosati e diversi specialisti del settore medico e nutrizionale.

Non mancherà l’attività fisica, con lezioni aperte a diversi livelli: yoga, bodyART, AntiGravity Fitness, HIIT, Zumba e discipline ispirate alla danza e alle arti marziali. Tra i trainer coinvolti Jill Cooper, Nicolò Famiglietti, Silvia Fascians e Luca Anzano.

Completano il programma la camminata «MYPT Cross the Park», attività per bambini realizzate con i Vigili del Fuoco e un’area dedicata agli animali domestici. Due giornate che puntano così a riunire sport, informazione e prevenzione nel cuore di Milano.