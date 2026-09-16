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Attualità

Ortea Palace Hotel e Ortigia Film Festival rinnovano la collaborazione

Il 20 settembre gli spazi dell’hotel accolgono l’inaugurazione della XVIII edizione con tre opere dell’artista Mirko Leuzzi, esposte fino al 26

Luca Romano
Commerciale Cecchetti
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Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection prosegue il proprio impegno nella valorizzazione culturale del territorio rinnovando la collaborazione con l’Ortigia Film Festival, la manifestazione internazionale dedicata al cinema in programma a Siracusa dal 20 al 26 settembre 2026, giunta alla diciottesima edizione.

Sarà proprio l’hotel a ospitare, sabato 20 settembre alle ore 19.00, l’evento inaugurale della XVIII edizione del Festival: la presentazione dell’installazione “OFF18 Leuzzi: Memoria Futura”, dedicata a Mirko Leuzzi, autore di “Quando il vento non soffiava”, l’opera scelta come immagine del manifesto ufficiale di OFF 2026.

L’installazione riunisce tre lavori dell’artista: Margherita, Vorrei ancora un po’di tempo e Nel giardino, che rimarranno esposti negli spazi di Ortea Palace Hotel per tutta la durata della manifestazione, offrendo al pubblico del Festival, agli ospiti e alla città un ulteriore luogo di incontro tra differenti linguaggi espressivi.

Il progetto si inserisce nel tema scelto per questa edizione, “OFF – Oltre il tempo. Memoria e Visione. Custodire il passato e immaginare il futuro”, e propone una riflessione sul rapporto tra memoria e tempo, sulla capacità delle immagini di conservare ciò che è stato e, al tempo stesso, di aprire nuove prospettive. Un dialogo tra cinema e arte contemporanea che trova a Ortigia, nel suo patrimonio storico e nel suo paesaggio, un contesto particolarmente significativo.

L’incontro con Mirko Leuzzi nasce grazie a San Sebastiano Contemporary di Davide Bramante, già al fianco di Ortigia Film Festival in occasione della XV edizione e promotore dell’incontro con l’artista che ha reso possibile il progetto.

«La collaborazione con Ortigia Film Festival nasce da una visione condivisa: riconoscere nella cultura uno strumento capace di mettere in relazione le persone con i luoghi e con la loro identità», afferma Pippo Russotti, Managing Director di Russotti Gestioni Hotels.

«Ospitare l’apertura della XVIII edizione e l’installazione dedicata a Mirko Leuzzi significa aprire ancora una volta gli spazi di Ortea Palace Hotel alla città e contribuire a un progetto che unisce cinema, arte contemporanea e territorio. È questa la nostra idea di ospitalità: un’esperienza profondamente legata a Siracusa, capace di accompagnarne la vita culturale e di restituirla agli ospiti e ai visitatori attraverso occasioni autentiche di conoscenza e partecipazione».

La XVIII edizione di Ortigia Film Festival presenta un articolato programma cinematografico, incentrato su tre sezioni competitive dedicate ai lungometraggi - opere prime e seconde, ai documentari internazionali e ai cortometraggi internazionali, con opere provenienti dall’Italia e da diversi Paesi del mondo.

Completano il calendario le sezioni non competitive Cinema Women, Cinema & Animazione, La Voce del Mare e OFF Scuole, insieme a eventi speciali, incontri con gli autori e appuntamenti dedicati al dialogo tra cinema, arte e cultura.

Fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca e organizzato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’, Ortigia Film Festival è diretto da Lisa Romano e Paola Poli.

Nel corso degli anni la manifestazione ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di istituzioni nazionali e territoriali.

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