Pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e la sua compagna Sara Soldati. E soprattutto serenità assicurata alla loro bambina, che ad appena un anno di età si è trovata al centro di uno scontro tra i suoi genitori. Che le nuvole si stessero diradando lo si era capito già in agosto, quando dal tribunale civile di Milano era stato emanato un provvedimento provvisorio sui tempi di affidamento della piccola durante le vacanze. E stamattina l’accordo viene ratificato definitivamente, come prannunciato da Del Vecchio sui social prima che l’udienza iniziasse: ‘C’è chi sperava che arrivassimo da due ingressi diversi, ciascuno con la propria versione e la propria guerra. lo e Sara arriviamo insieme. Viviamo insieme. Cresciamo insieme nostra figlia. La lite faceva notizia. La famiglia, a qualcuno, dà fastidio. Pazienza’’ .

L’udienza si tiene comunque, per dare forma compiuta all’accordo nella coppiai, ritenuto dal giudice idoneo a tutelare al meglio i diritti e la serenità della bambina. Dovrebbe trattarsi, forse con qualche aggiustamento, della conferma della decisione che in agosto i portavoce dell’imprenditore avevano spiegato in questo modo: ‘Il provvedimento stabilisce un regime paritetico di permanenza della bambina con entrambi i genitori. Nello specifico, la sentenza prevede che la bambina trascorrerà una settimana con il padre e una settimana con la madre, garantendo ad entrambi una presenza piena e continuativa nella sua vita’. “Nella sostanza - proseguiva lo staff di Lmdv - , viene ripristinato il regime già adottato, con una gestione condivisa della bambina tra i due genitori’.