Perché siamo una specie in via d’estinzione

Questa rubrica è dedicata a chi crede che l’individuo sia il bene e la collettività il male. A chi crede che l’assistenzialismo non sia la risposta, che le tasse non siano belle e che lo Stato meno s’impiccia meglio è. A chi difende la libertà. Di fare, costruire, pensare. A chi crede che «negro» non sia un aggettivo ma sempre un’offesa mentre «sporco bianco», il titolo di questa rubrica, passa in cavalleria. A chi crede che senza tradizione la nazione frani. A chi detesta il suicidio ideologico delle frontiere aperte. A chi pensa che islamismo, sharia e burqa siano una minaccia. A chi crede nella famiglia, nel Natale e nei cromosomi XX e XY. A chi ritiene che inquini più un attivista green che una flotta di euro 3. A chi non prenderà mai questo spazio per oro colato. Questa rubrica, insomma, è dedicata a una specie in via di estinzione. Una specie che finirà presto in una riserva. Questa rubrica è dedicata a noi sporchi bianchi.