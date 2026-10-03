Anche Poste Italiane omaggia San Francesco a 800 anni dalla morte. Lo fa con l’ Annullo Filatelico Speciale su foto del noto fotografo termolese Stefano Leone. L’immagine ritrae la statua di San Francesco nell’omonima Chiesa di Termoli che proprio quest’anno celebra, come Parrocchia, curata dai Frati Cappuccini, suoi primi 50 anni. Le tre tipologie di cartoline realizzate da Leone, sulle quali verrá posto il nuovo francobollo e l’ Annullo, recano una frase dei Frati Cappuccini Minori e la Preghiera di Papa Leone.

Al Santo Patrono d’Italia dedicati riflessioni e seminari, concerti ed eventi. E cosí anche il noto fotografo Leone ha reso il suo omaggio. Noto per le sue raffinate pubblicazioni fotografiche e per l’originalitá del suoi scatti, Stefano Leone acquisisce celebritá nel Paese giá dal 2000 in poi, coi sui celebri calendari dedicati algli ultracentenari. Opere editoriali presentete dai maggiori giornali italiani e dai piú noti salotti e trasmissioni televisive. Autore di eventi di particolate successo come Conscientia, Arbiter, Identitas, Ars Infinita, Laus Mari, interpretati da attrici e attori italini, Leone rivendica il ruolo chiave dell’immagine come sostanza. Per Leone lo scatto fotografico é assolutamente in fieri, mobile, mai fermo. Perché solo l’apparente cristallizzazione dell’immagine, della stessa foto, puó mettere istantaneamente in moto, la velocitá salvifica della memoria, del ricordo, del dolore, dell’ amore, della speranza