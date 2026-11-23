Grande partecipazione per l’inaugurazione di “Ri-generare con creatività. 1° Forum nazionale sulla rigenerazione urbana a base culturale”, in corso all’ex Mattatoio di Testaccio, a Roma, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, nell’ambito del Dipartimento per le Attività Culturali, e dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre. Il Forum è co-organizzato con il CNAPPC – Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – con il supporto di ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.

“Ri-generare con creatività” rappresenta un importante momento di confronto a livello nazionale sui temi della rigenerazione urbana a base culturale, attraverso un articolato programma di incontri, approfondimenti e tavoli di lavoro che coinvolgono istituzioni, studiosi, architetti, artisti, curatori, amministratori, professionisti e operatori culturali provenienti da tutta Italia. L’obiettivo dell’iniziativa è contribuire alla definizione di strumenti, indirizzi e prospettive condivise, riconoscendo alla cultura un ruolo strategico nei processi di innovazione sociale, coesione, sostenibilità e miglioramento della qualità dello spazio pubblico.

Per Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura: “Occorre che le risorse del Pnrr diventino strutturali e continuative. La rigenerazione non è soltanto edilizia e urbanistica: è anche sociale, culturale e identitaria. Quando recuperiamo un bene e un territorio, recuperiamo anche una socialità. Le periferie possono e devono diventare nuovi centri culturali, e il pubblico deve valorizzare ciò che in quei luoghi già esiste. Le imprese culturali e creative generano lavoro stabile e creano un circolo virtuoso anche dal punto di vista economico. Il “rammendo” di cui parla Renzo Piano è proprio questo: ricucire il tessuto delle periferie, tenendolo insieme grazie alle sinergie tra sensibilità diverse”.

Secondo Massimiliano Fiorucci, Rettore Università Roma Tre: “Siamo lieti che il nostro Ateneo possa partecipare a questa iniziativa. Scorrendo il programma che si apre oggi, colpisce la pluralità di presenze e di prospettive. L’ex Mattatoio, dopo un lungo percorso, è diventato un luogo di produzione culturale, di ricerca, di studio e di formazione. Rigenerare non vuol dire cancellare quello che un luogo è stato nel suo passato. Vuol dire riconoscerne la storia e ripartire da lì per creare vita, relazioni e futuro. È importante che questo e tanti altri spazi si aprano alla città, trasformando fabbriche dismesse in luoghi del sapere e della conoscenza per il bene dei territori e delle comunità”.

Massimo Osanna, Capo del Dipartimento per le Attività Culturali del Ministero della Cultura e Presidente del Comitato scientifico di Ri-generare con creatività, ha spiegato: “La rigenerazione urbana è oggi uno dei terreni sui quali si misura l’efficacia delle politiche culturali, perché è lì che gli investimenti pubblici incontrano le condizioni concrete dell’abitare, del lavoro, dell’accesso ai servizi. Un edificio recuperato o un nuovo spazio culturale, però, non bastano da soli a trasformare un quartiere. Il Forum promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea nasce per verificare, sulla base di due anni di ricognizione nazionale, che cosa abbia funzionato e a quali condizioni, e per proporre, nel Libro bianco, criteri utili alle amministrazioni. La sede stessa che lo ospita offre un esempio di metodo. All’ex Mattatoio formazione, ricerca e produzione culturale hanno preso il posto delle attività per le quali era stato costruito, trovando nella scala e nella struttura dei padiglioni ottocenteschi le condizioni per svolgersi, senza che l’impianto originario cessasse di essere leggibile. Individuare usi di questo genere richiede di conoscere a fondo un contesto, nella sua storia, nella sua materia e in chi lo vive. Da questa conoscenza dipendono la qualità delle scelte e la loro capacità di durare; senza di essa, anche gli investimenti più consistenti rischiano di produrre trasformazioni estranee ai luoghi e destinate a esaurirsi”.

Giuseppe Pierro, Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato: “Il nostro Dipartimento, sotto la guida del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, è impegnato nella riqualificazione degli spazi destinati ai giovani, non soltanto sotto il profilo strutturale, ma anche con l’obiettivo di favorirne la fruizione e la gestione diretta da parte delle nuove generazioni. In questa direzione si inseriscono i nostri bandi, che puntano a fare dello sport e della cultura strumenti di rigenerazione e crescita dei territori, promuovendo il protagonismo giovanile e incentivando i ragazzi a vivere attivamente le proprie comunità”.

Per Giovanni Formica, Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre: “La rigenerazione urbana a base culturale è un tema centrale per il nostro Dipartimento, che da diversi anni porta avanti attività di ricerca e iniziative di terza missione, favorendo il dialogo e la collaborazione con il territorio e le sue istituzioni. Si tratta di un ambito che comprende molteplici dimensioni e che rappresenta uno dei filoni fondamentali del nostro lavoro. Per questo, abbiamo accolto con grande interesse l’opportunità di contribuire alla realizzazione di questo primo Forum, partecipando attivamente, attraverso il comitato scientifico, alla costruzione del programma e delle riflessioni che animeranno le giornate di confronto”.

Costantino D’Orazio, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, ha dichiarato: “Con l’avvio del Forum ‘Ri-generare con creatività’ si apre un momento importante di confronto dedicato ai processi di rigenerazione urbana a base culturale. In questi anni, in molti contesti del Paese, la cultura ha dimostrato di poter attivare nuove energie, generare coesione e offrire occasioni concrete di trasformazione per luoghi e comunità. L’obiettivo di questa iniziativa è valorizzare esperienze, pratiche e visioni differenti, nella consapevolezza che non esiste un unico modello, ma percorsi costruiti a partire dalle caratteristiche e dai bisogni dei territori. Le giornate del Forum vogliono favorire uno scambio aperto tra istituzioni, operatori, progettisti e realtà locali, per mettere a fuoco strumenti utili e indirizzi condivisi. Da questo lavoro, infatti, prenderanno forma il Documento finale e il Libro bianco, pensati come contributo alla definizione delle politiche future in questo ambito”.

Sono intervenuti rappresentanti di istituzioni e organismi nazionali, tra cui l’Agenzia del Demanio, il CNAPPC, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Fondazione La Quadriennale di Roma, il MAXXI, la SIRA, Federculture e la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

Fino al 25 novembre si svolgeranno tre giornate di convegno, articolate in cinque sessioni tematiche, con circa 90 contributi dedicati ai principali temi e alle questioni emergenti della rigenerazione urbana a base culturale: politiche pubbliche, strumenti e governance; alleanze civiche, filantropiche e culturali; creatività urbana e arte negli spazi pubblici; arte, comunità e trasformazioni territoriali; ecologie, sostenibilità e beni comuni; etica, inclusione e giustizia territoriale; formazione e ricerca; comunicazione, documentazione, trasferimento e sperimentazione.

Le giornate del 26 e 27 novembre saranno invece dedicate a 12 tavoli tematici, articolati in sessioni parallele, con la partecipazione di 115 relatori. Gli incontri approfondiranno alcune delle questioni oggi più rilevanti: dai festival di creatività urbana alla curatela come strumento di rigenerazione, dal ruolo di musei e istituzioni culturali come attivatori di processi trasformativi alla progettazione con le comunità, fino ai temi della sostenibilità dei luoghi rigenerati, delle politiche pubbliche, delle competenze necessarie e delle esperienze territoriali promosse dal Ministero della Cultura.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle molteplici attività che la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura dedica al tema della rigenerazione urbana.

Per maggiori informazioni: https://creativitacontemporanea.cultura.gov.it/rigenerareconcreativita-convegno/