Nell’estrazione n. 325 di sabato 21 novembre è stata vinta una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il “5” è stato centrato a Salerno presso il punto di vendita Sisal Tab. Riv. 36 situato in Via Roberto Volpe, 16. La combinazione vincente è stata: 3 - 13 - 15 - 19 - 25.

Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben due anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 236 le case assegnate.

Il premio di prima categoria - 5 numeri su 40 - è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti: 200mila corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come referisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti. L’estrazione è quotidiana, a soli 2 euro, alle ore 20.