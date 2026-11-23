SuperEnalotto SuperStar è pronto a partire con la nuova iniziativa speciale “SuperEstrazione” che assegnerà, nella sola estrazione speciale del concorso n. 203 di sabato 19 dicembre 2026, 300 premi garantiti da 50.000 euro ciascuno.
Ecco come partecipare: tutti coloro che acquisteranno una giocata di SuperEnalotto con SuperStar per il concorso speciale, troveranno assegnato - incluso nel costo della giocata - un codice univoco alfanumerico con il quale partecipare all’estrazione dei superpremi in palio. È possibile giocare al concorso speciale del 19 dicembre a partire da martedì sera 24 novembre 2026 dopo l’estrazione delle ore 20 del concorso. n. 202, sia online che nei punti di vendita Sisal di tutta Italia.
Tante le modalità per giocare all’iniziativa natalizia di SuperEnalotto SuperStar: scheda speciale dedicata all’iniziativa; giocate veloci dedicate all’iniziativa di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar; giocata da Esposizione da 3 euro e da 4,50 euro; giocata da Tastiera; Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all’iniziativa; una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso speciale; schedine online; giocate da app.
Con “SuperEstrazione”, SuperEnalotto distribuirà 300 premi per un totale di 15 milioni di euro.