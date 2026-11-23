Ieri mattina da viale Eginardo è partita, sotto una pioggia battente, la Powerade half Marathon. Al via, tra 20mila atleti, sarebbe dovuto esserci anche Flash, il primo runner umanoide che ha già corso a Pechino, ma mai in Occidente. Un pezzo di futuro, o forse di presente, che non a caso aveva scelto Milano per il suo debutto, visto che è una delle città candidate al nuovo organismo dell’Onu dedicato alla governance dell’Ai. Flash, progettato da Honor robotics, corre veloce, velocissimo, perché ha un design aerodinamico e un sistema di raffreddamento a liquido derivato dagli smartphone che gli permette di raggiungere fino ai 47 km/h. Quindi il futuro sarebbe dovuto passare al fianco di tanti podisti che lo avrebbero visto sfrecciare. Perché tanti condizionali? Perché Flash all’ultimo non è partito: troppa pioggia, troppe complicazioni, troppi rischi, meglio rimandare. Ma cambia poco. Dalla cucina, alle pulizie di casa, dai lavori di fatica alla guerra, la robotica si è impadronita delle nostre vite. Ora tocca allo sport. Nonostante il forfait di Flash e anche se, come spiegano gli ingegneri di Flash, la sfida non è con gli atleti, ma con i limiti tecnologici. Arriveremo a uno sport capace di sbriciolare i limiti umani? Potranno algoritmi e umanoidi sostituire la fatica, la creatività, la voglia di non arrendersi fino al traguardo, lo scoramento per un obbiettivo fallito o la gioia per una vittoria? Il timore che si possa arrivare a un superamento della condizione umana così come la storia, la filosofia e l’etica ci hanno consegnato, c’è. La sfida è aperta. Però pioveva e al traguardo sono arrivati solo i runner in carne e ossa: esausti e infreddoliti, ma felici. E per chi non vuole arrendersi all’idea che, come cinema e letteratura hanno già raccontato, le macchine prenderanno il sopravvento sugli uomini, questo sembra un segno del destino.