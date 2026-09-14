Ritorno tra i banchi, anche per i reduci di Crans

Oggi un suono preciso risuona in gran parte d’Italia ed è il segnale definitivo che per molti ragazzi e ragazze da Nord a Sud l’estate è ufficialmente terminata: la campanella delle lezioni. Oggi ha infatti preso il via l’anno scolastico 2026/2027. Sebbene non esista un’unica data per tutta Italia, quella di oggi è la giornata con il maggior rientro nelle aule scolastiche.

Oggi hanno ripreso le lezioni per gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado nelle seguenti regioni; Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria. In totale si parla di circa 8 milioni di studenti. Domani sarà invece il turno degli studenti di sei regioni del centro-sud. Nello specifico Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì 16 toccherà invece ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. L’ultima regione ad iniziare l’anno scolastico è la Puglia le cui aule riapriranno solo giovedì 17 settembre.

Migliaia di alunni hanno però già cominciato le lezioni senza attendere la metà del mese. I primi sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano che sono tornati sui banchi fin dal 7 settembre. Il 10 è stato invece il turno dei ragazzi di Veneto (530mila), Valle d’Aosta (15mila) e della provincia autonomia di Trento (66.300). Le differenti date di inizio sono in linea con l’ampia autonomia scolastica che gli istituti hanno non solo dal punto di vista didattico, ma anche su quando iniziare e concludere le lezioni rispetto alle date fissate dalle regioni (fermo restando l’obbligo previsto dalla legge nazionale di un minimo di 200 giorni di lezione all’anno).

Ma la giornata di oggi è stata segnata anche da una grande gioia: il ritorno in classe dei ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Kean, Leonardo, Francesca e Sofia, i ragazzi della IV D del liceo Virgilio di Milano, potranno riabbracciare i loro compagni. Per loro sarà necessario ancora un lungo periodo di cure, ma quello di oggi è senza dubbio un passo importante per la riabilitazione. Il loro rientro segue quello di altri due milanesi: Filippo all’istituto Leopardi e Giuseppe al liceo Gonzaga.

Quest’anno la ripresa delle lezioni è stata parzialmente condizionata dall’ondata di caldo anomala, ma senza grossi disagi. Il nuovo anno scolastico si concluderà tra il 5 e il 10 giugno 2027, salvo in Veneto e a Bolzano.