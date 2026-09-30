Ritrovato morto Jakub Wiatr, era scomparso dopo una notte in discoteca

Jakub Wiatr, 21 anni, è stato trovato morto nella mattinata di mercoledì 30 settembre in piazza Sigmund Freud, tra piazza Gae Aulenti e la stazione di Milano Porta Garibaldi. Il giovane, di nazionalità polacca, era scomparso dopo una serata trascorsa in discoteca con un amico. Il corpo è stato individuato intorno alle 11.00 da alcuni turisti danesi, che hanno dato l’allarme chiamando il 112. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e gli specialisti della Scientifica, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile.

Il corpo trovato in piazza Freud

Wiatr è stato trovato in un punto poco visibile dell’area davanti alla stazione Garibaldi, dove, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato da un’altezza di circa 15 metri. La caduta lo avrebbe fatto finire nell’intercapedine tra la struttura di un parcheggio e la scala che collega la zona di Gae Aulenti alla stazione. La zona di piazza Freud è interessata da lavori di restyling e l’accesso alle scale era impedito da una recinzione. Gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia e la Scientifica hanno effettuato i rilievi per stabilire quando sia avvenuta la caduta e ricostruire gli ultimi movimenti del giovane.

Il passamano e le telecamere

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di una caduta accidentale. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, Jakub potrebbe aver cercato di superare la recinzione in legno che bloccava l’accesso alle scale chiuse per i lavori. Nel tentativo avrebbe potuto appoggiare un piede sul passamano in alluminio: la struttura, secondo l’ipotesi, non avrebbe retto il suo peso, provocandone la caduta. A chiarire la dinamica potrebbero essere le immagini delle telecamere presenti nella zona. Sono almeno tre quelle individuate dagli investigatori; una sulla ringhiera di un parcheggio privato, proprio davanti al punto della caduta, una seconda su un palo della luce in piazza Gae Aulenti e una terza in fondo alle scale. Gli investigatori stanno acquisendo i filmati per verificare se abbiano registrato i momenti precedenti alla caduta.

La scomparsa dopo la notte in discoteca

Le ultime tracce di Wiatr risalgono alla notte tra lunedì e martedì. Il 21enne si trovava a Milano per alcuni giorni di vacanza e aveva trascorso la serata insieme a un amico al JustMe, il locale di viale Luigi Camoens, all’interno del parco Sempione. Intorno alle 3.20 il giovane sarebbe scomparso dalla vista dell’amico. Da quel momento familiari, amici e conoscenti hanno iniziato a cercarlo, diffondendo appelli sui social. La segnalazione è stata ripresa anche da Penelope Lombardia, l’associazione che raccoglie e diffonde informazioni sulle persone scomparse. Nell’annuncio, accompagnato dalla descrizione del 21enne, compariva anche la frase: “Potrebbe essere in difficoltà”. Per tutta la giornata di martedì non si sono avute notizie del ragazzo. Quando è stato trovato, indossava gli stessi abiti con cui era stato visto per l’ultima volta: una maglietta chiara sotto una camicia a quadri verde, pantaloncini di jeans e scarpe da ginnastica. Ora gli investigatori devono ricostruire cosa sia accaduto tra l’uscita dalla discoteca e la caduta. La famiglia è attesa a Milano per il riconoscimento della salma.