Ryanair, allarme sulle scalette dei Boeing 737: 85 cadute in tre anni. “Vanno ridisegnate”

Un Report dell’Ansv (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo) ha messo in luce un problema non di poco conto: le scalette anteriori dei Boeing B737 di Ryanair sono risultati, a volte, poco sicure per i passeggeri.

Più di 100 cadute in tre anni

Lo studio ha preso in esame il triennio 2023-2025 in Italia dove si sono registrati 104 eventi di cadute durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, di cui 85 (circa l’82%) relativi a cadute dalla scala integrata anteriore del B737. “L’operatore coinvolto è Ryanair, che, infatti, utilizza esclusivamente aeromobili B737 e impiega per lo sbarco dalla parte anteriore dell’aeromobile la scala integrata (per lo sbarco dalla parte posteriore dell’aeromobile impiega la scala esterna dei gestori aeroportuali)”, si legge sul Report.

La low-cost irlandese primo operatore in Italia

Trattandosi della compagnia che ha più movimenti nel nostro Paese, il fenomeno deve essere anche inquadrato in questo senso, ovvero con una “statistica” più elevata di incidenti. L’Ansv sottolinea, infatti, la proporzione tra “le cadute dalla scala integrata ed il numero di passeggeri trasportati in relazione anche ai passeggeri che utilizzano scale di tipo differente o il finger che collega direttamente con l’aerostazione”.

Dai dati che sono emersi si evince che, con un numero di passeggeri del 26%-27% rispetto al numero complessivo di chi viaggia, in Italia, con altri operatori, “si sono verificate cadute in numero largamente superiore (85 cadute dalla sola scala integrata) a quanto avvenuto per lo sbarco del restante 73% di passeggeri (19 cadute, dalla scala del gestore aeroportuale).

Le cause

Avere una scala integrata consente importanti risparmi economici, sul lungo termine, rispetto a quando si richiede quella mobile messa a disposizione dagli aeroporti. Tra i dati tecnici, l’Ansv spiega che la scala è composta da 12 gradini della larghezza di circa 61 cm, un’altezza di circa 20 cm e una pedata larga circa 25 cm. La scala integrata è inclinata di circa 35 gradi ed è azionata elettricamente e compresa tra 24 e 40 gradi, con un angolo considerato ottimale compreso tra i 30 gradi ed i 38 gradi. L’altezza tipica è tra i 14 cm ed i 21 cm. Infine, la larghezza della pedana dovrà essere di 100 cm come valore minimo.

“La statistica presentata evidenzia un rateo di cadute dalla scala anteriore integrata dell’aeromobile B737 in uso all’operatore Ryanair più elevato rispetto a quanto avviene per altri operatori che utilizzano le scale aeroportuali”, sottolinea l’Ansv.

Dunque, in seguito agli incidenti avvenuti, le autorità hanno chiesto a Boeing di “ridisegnare” le scalette così da ridurre alzata e pendenza ma anche a predisporre campagne di sicurezza non soltanto per i passeggeri ma anche per tutti gli equipaggi.