Sandro Mazzola e Graziella Galante: un amore nato da ragazzini. Chi è la moglie dell’ex capitano dell’Inter

Anni '60 Alessandro Mazzola detto Sandro (Torino, 8 novembre 1942) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista e attaccante. Campione europeo nel 1968 e vicecampione mondiale nel 1970. nella foto: Sandro Mazzola con la moglie

Mentre il Paese piange la perdita di Sandro Mazzola, grande ex calciatore spentosi all’età di 83 anni, l’attenzione si posa con rispetto sulla figura di Graziella Galante, la donna che ha condiviso con lui una splendida storia d’amore durata più di sessant’anni.

La coppia ha protetto con cura la propria vita privata, tenendosi a distanza dai riflettori. Conosciamo però alcuni dettagli della loro lunga relazione. I due si sono conosciuti da giovanissimi, e da allora non si sono mai più lasciati. Le immagini del loro primo incontro sembrano uscite da un vecchio film: una ragazza di ottima famiglia sulla sua Spider e un promettente calciatore che viaggiava in tram per risparmiare.

Fra i due è scoccata la scintilla.

Siamo nella Milano degli anni ’50.

Sandro Mazzola combatteva con l’eredità monumentale del padre Valentino Mazzola, l’indimenticato leader del Grande Torino. Nessuno poteva sapere quale sarebbe stato il suo futuro. Quando ha conosciuto Graziella, una ragazza bionda dagli occhi azzurri, lui non era ancora nessuno. Si tratta di un concetto che l’ex calciatore dell’Inter non ha mai dimenticato, e ha continuato a ribadire negli anni. Sua moglie lo ha scelto senza aspettarsi niente. Lo ha scelto perché era Sandro, un semplice ragazzo che cercava ancora di capire quale sarebbe stato il suo destino.

Si sono sposati presto. Mazzola aveva solo 21 anni quando, il primo giugno 1964, si unì in matrimonio alla sua Graziella, a Campione d’Italia. L’Inter, guidata da Helenio Herrera, si era appena laureata campionessa d’Europa. Poco dopo la cerimonia, il novello sposo ha lasciato tutto per andare in ritiro a Varese.

La vita da sposati è cominciata così. Con la giovane sposa consapevole dell’amore che il marito nutriva per il calcio. Una comprensione, una totale fiducia, che Mazzola ha spesso riconosciuto a sua moglie, così come a sua madre Emilia. In una recente intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex capitano dell’Inter ha voluto ricordare entrambe le donne che gli sono state maggiormente vicino.

Graziella è stata una compagna sempre presente, comprensiva e discreta. Una donna che lo ha costantemente incoraggiato e sostenuto.

Dalla loro unione sono nati quattro figli: Ilaria,Valentina, Sandro e Paolo. Successivamente, sono arrivati anche molti nipoti, che hanno riempito le loro vite.