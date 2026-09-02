Se pure la polizia deve avere paura

Uno scooter che fugge all’alt della polizia, un inseguimento e poi una ventina di persone, soprattutto ragazzi, che circondano gli agenti. In piazza Prealpi, periferia diametralmente opposta al Corvetto ma che ha gli stessi problemi di sicurezza, le forze dell’ordine sono finite in minoranza. E là dove anche i poliziotti devono avere paura dei «maranza», la zona franca è una realtà. Questi i fatti. Nella tarda serata di lunedì, precisamente in via Campo dei fiori, dove l’inseguimento è finito, gli agenti hanno fermato lo scooter con due 18enni italiani che aveva ignorato l’alt di una Volante ed era fuggito contromano e sui marciapiedi.

Subito dopo i poliziotti sono stati circondati da una ventina di amici del motociclista e aggrediti. Sono dovute intervenire in supporto ben otto Volanti. Alla fine il bilancio è stato di tre arrestati e tre denunciati. Gli arrestati sono il 18enne che guidava lo scooter, per fuga pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, il suo amico coetaneo, per resistenza e lesioni, e la madre di uno dei denunciati, una 47enne, per evasione dalla detenzione ai domiciliari che stava scontando. Per resistenza e oltraggio sono stati denunciati un 17enne, un 18enne e una 30enne. Due agenti sono rimasti feriti, con prognosi di cinque giorni.