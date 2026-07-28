“Sedili installati in modo errato”: l’allarme sui Boeing 737 Max, cosa può succedere

Un problema non da poco. La Federal Aviation Administration (Faa, ovvero l’amministrazione federale dell’aviazione) americana ha dichiarato nelle scorse ore che i sedili di centinaia di Boeing 737 Max immatricolati negli Stati Uniti sono stati installati in modo errato e che vanno sistemati e riparati correttamente.

Cosa può accadere

Non si tratta di un errore di conto conto: infatti, la Faa ha spiegato che nel caso i sedili siano montati male, come in centinaia di casi, potrebbero ferire i passeggeri durante un atterraggio di emergenza. Nel dettaglio, secondo la direttiva di aeronavigabilità emessa lunedì, la problematica riguarda 453 jet registrati negli Stati Uniti. Non è specificato se anche gli operatori internazionali ne sarebbero interessati.

L’agenzia americana ha aggiunto di aver ricevuto “una segnalazione secondo cui alcuni sedili passeggeri non erano installati correttamente nelle guide”. Su ogni aereo 737 Max potrebbero esserci fino a 69 sedili passeggeri montati male: la riparazione di ciascun sedile richiederebbe circa un’ora di lavoro. Per ora, non è stato reso noto in che modo le compagnie aeree interessate dovranno risolvere il problema.Interpellata dalla Faa, Boeing non ha commentato la vicenda.

Le compagnie aeree potrebbero impiegare più dipendenti, contemporaneamente, per ispezionare i sedili così da ridurre notevolmente il tempo totale necessario per ogni aeromobile.

Si stima che in tutto il mondo siano attualmente in servizio circa 2.300 Boeing 737 Max. Ricordiamo che proprio la scorsa settimana, un volo Boeing 737 della compagnia aerea low-cost Ryanair è dovuto rientrare all’aeroporto di Salonicco, in Grecia, dopo che un finestrino si è frantumato trascinando parzialmente un passeggero verso il vuoto.