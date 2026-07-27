Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 08:00
In evidenzaAggiornato alle ore 08:00
Attualità

Sei assistenti di volo stanno male, il Roma-Filadelfia costretto ad atterrare a Dublino

Paura a bordo del Boeing 787-9 Dreamliner dell’American Airlines. A causare il malessere “un odore sgradevole” che avrebbe causato nausea e vertigini

Redazione web
"Siamo a Napoli". Ma il volo con 276 passeggeri è atterrato in un'altra città: cosa è successo
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Sabato pomeriggio, un Boeing 787-9 Dreamliner dell’American Airlines, in servizio su un volo transatlantico dall’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) all’aeroporto internazionale di Filadelfia(PHL), è stato dirottato verso l’aeroporto di Dublino (DUB) dopo che la maggior parte dell’equipaggio di cabina ha segnalato un malessere durante il volo. Lo riferisce il sito specializzato ‘Simple Flyng’.

Il volo AA719 era in volo da circa tre ore quando i piloti hanno deciso di dirottare l’aereo verso Dublino, comunicando al controllo del traffico aereo un’emergenza medica non specificata a bordo.

Secondo quanto riportato in seguito, sei dei nove assistenti di volo in servizio a bordo del 787 hanno riferito di essersi sentiti male, con vertigini o nausea. In una dichiarazione rilasciata a Simple Flying, la compagnia aerea ha citato un “odore sgradevole a bordo” e ha affermato che l’aereo è stato raggiunto dai paramedici, aggiungendo che anche un passeggero è stato visitato.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.