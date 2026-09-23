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Attualità

SuperEnalotto, centrato un 5+1 da 531mila euro

In palio per il concorso di giovedì 24 settembre un Jackpot da oltre 31 milioni

Alberto Taliani
Sisal
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Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 152 di martedì 22 settembre, con il Jackpot che arriva a 31,1 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 24 settembre ma festeggia una persona che ha centrato 1 punto 5+1 da 531.144,82 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Arcola (La Spezia) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in via Aurelia Sud, 223. La combinazione vincente è stata: 12 – 42 – 57 – 65 – 76 – 77 – J 21 – SS 54.

Hanno invece centrato 1 punto 5 da 57.200,21 euro altre tre persone. La prima giocata vincente è stata realizzata a Venaria Reale (Torino) presso il punto di vendita Sisal Harry’s Bar situato in corso Garibaldi, 235; la seconda è stata realizzata a Gadesco Pieve Delmona (Cremona) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Compiani Sergio situato in via Berlinguer, 56; la terza è stata realizzata a Fornelli (Isernia) presso il punto di vendita Sisal Bar Tabacchi Favellato situato in via Bivio Fornelli, 18.

La combinazione vincente è stata: 12 – 42 – 57 – 65 – 76 – 77 – J 21 – SS 54. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 22 settembre ha assegnato 321.938 vincite.

Sito ufficiale: https://www.superenalotto.it/

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