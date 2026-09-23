Librixia 2026: la Fiera del Libro di Brescia torna per la tredicesima edizione

Librixia – Fiera del Libro di Brescia torna dal 26 settembre al 4 ottobre 2026 per la sua tredicesima edizione. Promossa da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, attraverso il proprio Circolo Culturale ANCoS, insieme al Comune di Brescia, la manifestazione rinnova per nove giorni e 190 incontri, l’appuntamento con libri, autori, idee e lettori, confermando BCC Agrobresciano main sponsor della kermesse per il dodicesimo anno consecutivo al fianco della Fiera. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta Piazza Vittoria, con il mercato librario, la BCC Agrobresciano Arena e il Salottino letterario RBM all’interno dello Stand Librai, ma Librixia continuerà ad allargarsi e a coinvolgere numerosi luoghi della città: dall’Auditorium San Barnaba al Teatro Sociale, dal MO.CA. alle biblioteche, alle sedi universitarie e agli altri spazi che accoglieranno incontri e iniziative. Una Fiera diffusa, capace di mettere in dialogo narrativa e attualità, storia ed economia, scienza e società, arte, musica, giornalismo e politica. Una città che per nove giorni torna a trasformarsi in una grande libreria a cielo aperto.

“Leggere il mondo”: la nuova immagine di AntonGionata Ferrari

“Leggere il mondo” è l’invito attorno al quale prende forma l’edizione 2026. Perché leggere non significa soltanto entrare nelle pagine di un libro, ma trovare strumenti per conoscere ciò che ci circonda, interpretare il presente, cambiare punto di vista e immaginare ciò che ancora non c’è. A raccontare questo nuovo sguardo è anche la nuova identità visiva di Librixia, affidata ad AntonGionata Ferrari, illustratore bresciano, Premio Andersen 2007 come miglior illustratore. Segni, colori e immaginazione accompagnano così un’edizione che vuole mettere ancora una volta al centro i libri e le persone, con l’idea che ogni storia possa essere un modo diverso per osservare e comprendere il mondo.

Il legame con Ferrari andrà oltre l’immagine della manifestazione. Nell’ambito di Librixia Domani, al MO.CA., sarà infatti allestita la mostra bibliografica “Belle storie! Segni e colori per raccontare i sogni”, curata dalla Cooperativa Sociale Abibook insieme al Sistema Bibliotecario Urbano, con libri e illustrazioni dell’autore. L’inaugurazione è prevista sabato 26 settembre alle ore 15 nella Sala Talk del MO.CA.: un ulteriore filo conduttore tra la Fiera, l’illustrazione e il mondo dei lettori più giovani.

Librixia Domani: crescere leggendo

Accanto al programma principale torna infatti LIBRIXIA DOMANI, il palinsesto dedicato ai libri e alla lettura per bambini e ragazzi, realizzato dal Comune di Brescia in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano. Laboratori, letture, incontri con autori e illustratori e attività nelle biblioteche e al MO.CA. accompagneranno scuole e famiglie durante i giorni della manifestazione.

Librixia conferma così l’attenzione alle nuove generazioni che negli anni è diventata uno dei pilastri della Fiera: non un programma parallelo o minore, ma uno spazio nel quale coltivare il rapporto con il libro fin dall’infanzia, accompagnando bambini e ragazzi alla scoperta della lettura come esperienza creativa, libera e condivisa.

Anche quest’anno, inoltre, Librixia rinnova l’adesione al Patto di Brescia per la Lettura e ripropone il “Buono sconto Patto della Lettura”, pensato per sostenere l’acquisto dei libri presso le librerie e gli espositori aderenti e trasformare la partecipazione agli incontri anche in un sostegno concreto alla filiera del libro.

La città che legge: voci e racconti nei quartieri

Grazie al contributo di Regione Lombardia, il Sistema Bibliotecario Urbano, vincitore dell’AVVISO UNICO CULTURA 2026, AMBITO B “MUSEI, SISTEMI BIBLIOTECARI E ARCHIVI” ha potuto sviluppare, nel solco del Patto per la lettura, progetti di promozione della lettura speciali, rivolti a diverse fasce di utenti. Si comincia sabato 26.09 con la presentazione alla cittadinanza dell’adesione della città ai programmi nazionali “Nati per Leggere” (NpL) e “Nati per la Musica” (NpM), cui segue l’incontro con la studiosa Angela dal Gobbo sui benefici della lettura sin dalla più tenera età. Vi sarà poi, domenica 4 ottobre, il primo raduno bresciano dei Gruppi di lettura, in dialogo con Petunia Ollister, l’incontro Gen Z What’s the tea, dedicato agli adolescenti, appuntamenti di “biblioteca fuori di sé” nei centri diurni cittadini, oltre a laboratori e letture nelle biblioteche di quartiere.

BCC Agrobresciano ancora al fianco di Librixia

BCC Agrobresciano rinnova anche nel 2026 il proprio sostegno a Librixia, confermandosi per il dodicesimo anno consecutivo Main Sponsor della Fiera del Libro di Brescia. Una collaborazione ormai consolidata, che testimonia il sostegno concreto al territorio di BCC Agrobresciano volto a favorire non solo la crescita economica ma anche lo sviluppo sociale e morale della propria Comunità, mediante la promozione della cultura, della partecipazione e della coesione sociale. La principale arena di Piazza Vittoria porterà ancora il nome BCC Agrobresciano Arena, cuore di molti degli appuntamenti della manifestazione.

La Banca sarà inoltre direttamente al fianco di due eventi del programma: sabato 26 settembre alle 21, all’Auditorium San Barnaba, Serena Dandini presenterà “Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica” con Carlo Piccinato; domenica 27 settembre alle 18, nella BCC Agrobresciano Arena, protagonisti saranno invece Roberto Capo e Piergiorgio Cinelli con “BoReGA ‘I Ca”, omaggio teatral-musicale alla tradizione poetica e dialettale bresciana.

Il Salottino RBM e la Brescia che scrive

All’interno dello Stand Librai di Piazza Vittoria torna il Salottino letterario RBM, lo spazio più raccolto della Fiera, particolarmente vocato a dare voce all’editoria e agli autori del territorio senza rinunciare ad aperture nazionali. È il luogo nel quale il rapporto tra pubblico e autore si fa più diretto e dove trova spazio quella “Brescia che scrive” che da sempre rappresenta una componente essenziale di Librixia.

Il calendario 2026 conferma questa vocazione con, tra gli altri, Matteo Salvatti, Giovanni Di Noia, Michele Piccardi, Leonardo Piccardi, Gabriele Merlo, Dino Petralia, Maria Sardella, Nora Antonini, Fabrizio Senici, Vincenzo Merlo, Giovanni Quaresmini, Franco Tassoni, Marcello Zane, Pietro Gibellini, Patrizio Pacioni, Mariangela Ferrari, accanto a numerose pubblicazioni di autori ed editori bresciani. Ampio dunque lo spazio riservato alle produzioni nostrane: tra storia locale, narrativa, poesia, società e memoria.

Dalla letteratura all’attualità: i protagonisti di Librixia 2026

Ampia ed eterogenea sarà ancora una volta la proposta culturale. Il programma attraversa letteratura, attualità, geopolitica, società, economia, storia, scienza, diritti, relazioni, cinema e musica, mettendo insieme grandi firme e nuovi sguardi.

Tra i protagonisti che animeranno Librixia figurano Serena Dandini, Daria Bignardi, Carlo Cottarelli, Sandro Veronesi, Luca Bianchini, Massimo Gramellini (al Teatro Sociale), Ascanio Celestini, Marianna Aprile, Serena Bortone, Piergiorgio Pulixi, Matteo Lancini, Nadeesha Uyangoda, Chiara Pavan, Michela Ponzani, Gianni Riotta e Gabriella Greison, che saranno protagonisti degli appuntamenti ospitati all’Auditorium San Barnaba.

La BCC Agrobresciano Arena di Piazza Vittoria proporrà a sua volta un calendario che mette insieme letteratura e grandi temi del presente: tra i nomi in programma Vittorio Emanuele Parsi, Andrea Vitali, Clara Sánchez, Andrei Kurkov, Azzurra Rinaldi, Paolo Borzacchiello, Mons. Vincenzo Paglia, Giordano Bruno Guerri, Michele Ainis, Marina Valensise, Gaetano Quagliariello, Giuseppe Lupo, Roberto Chiarini, oltre alle molte voci del territorio e agli appuntamenti riservati alle scuole.

Un programma che interpreta pienamente il tema “Leggere il mondo”: dalle trasformazioni delle democrazie e dei nuovi equilibri internazionali raccontate da Vittorio Emanuele Parsi alle voci dell’Ucraina con Andrei Kurkov, dalla riflessione sui mercati e sulle disuguaglianze di genere con Azzurra Rinaldi alla storia politica delle istituzioni italiana con Gaetano Quagliariello, fino alle riflessioni sul tempo, sulla vita e sulla contemporaneità portate da Vincenzo Paglia, Michele Ainis e Giuseppe Lupo. Il programma dell’Arena mostra con particolare evidenza l’intreccio tra libri e questioni del presente che caratterizza questa edizione.

L’apertura nel segno dell’artigianato e della bellezza

La Fiera aprirà ufficialmente sabato 26 settembre alle ore 10 in Piazza Vittoria con l’inaugurazione e il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità, degli sponsor e della Banda di Roccafranca.

A seguire, il primo grande appuntamento sarà dedicato al volume “Presìdi Artigiani per l’economia della qualità e della bellezza”, pubblicato nella collana I Quaderni della Fondazione Germozzi. Al centro dell’incontro il lavoro curato da Giuseppe Roma, con la partecipazione dell’economista Giulio Sapelli, del presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli e del presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti. A moderare sarà Carlo Piccinato. Un’apertura che lega in maniera naturale la vocazione culturale di Librixia alle radici del sistema Confartigianato e al valore del sapere, della qualità e del saper fare.

Aspettando Librixia: il viaggio è già cominciato

Il cammino verso la tredicesima edizione è partito già a settembre con Aspettando Librixia, il percorso di appuntamenti fuori dai giorni canonici della Fiera che vuole portare libri e cultura anche in altri luoghi del territorio.

Il primo appuntamento, venerdì 11 settembre a CAST Alimenti, ha avuto protagonista il giornalista ed esperto di cultura enogastronomica Carlo Cambi, che insieme a Marco Recalcati ha presentato “Genius Coci. I cuochi custodi dell’artigianato gastronomico tra tradizione e innovazione”, uno dei Quaderni della Fondazione Germozzi: un incontro dedicato al patrimonio del saper fare gastronomico italiano, promosso in collaborazione con Fondazione Germozzi e CAST Alimenti.

A seguire, domenica 13 settembre al Teatro Civico di Leno, protagonista Concita De Gregoriocon “La cura” (Einaudi), in dialogo con Carlo Piccinato. Due appuntamenti differenti che hanno anticipato la Fiera mettendo insieme territorio, letteratura, impresa e contemporaneità.

Javier Cercas: una grande anteprima alla vigilia della Fiera

Ma il vero prologo all’apertura sarà venerdì 25 settembre alle ore 20.45, quando Javier Cercassarà protagonista di uno speciale appuntamento al Museo Diocesano di Brescia. L’incontro, alla vigilia dell’inaugurazione ufficiale, rappresenterà una prestigiosa anteprima di Librixia 2026 e rafforza ulteriormente la dimensione internazionale della manifestazione.

L’appuntamento nasce dalla collaborazione con CCDC – Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura, inserendosi nella rete di sinergie che negli anni ha consentito alla Fiera di ampliare il proprio programma e mettere a sistema le principali realtà culturali della città.

Le collaborazioni: una Fiera costruita dalla città

Una delle caratteristiche di Librixia resta infatti la capacità di costruire un programma attraverso una rete articolata di collaborazioni culturali, istituzionali, universitarie e associative.

Preziosa la collaborazione con Fondazione Brescia Musei, che arricchisce il programma di Librixia con cinque appuntamenti dedicati ad arte, storia, memoria e cinema, con 11 protagonisti di livello nazionale nel mondo della cultura, della società e dei beni culturali. Martedì 29 settembre, alle 18.15, alla Biblioteca Queriniana sarà presentato Icone di Potere e Bellezza (Allemandi editore, 2026), pubblicato in occasione della mostra omonima presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze e realizzata in collaborazione con Fondazione Brescia Musei in occasione dell’apertura delle celebrazioni per il Bicentenario della ritrovamento della Vittoria Alata, con Daniele Maras, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, in dialogo con Stefano Karadjov, direttore di Fondazione Brescia Musei. Introdurrà e modererà il talk Aurora Raimondi Cominesi, conservatrice delle collezioni e aree archeologiche del Settore Collezioni e Ricerca di Fondazione Brescia Musei. In serata, alle 20.00, all’Auditorium Santa Giulia, Benedetta Tobagi dialogherà con Mario Calabresi sul podcast Era di Maggio. Vite intorno alla strage di Brescia, realizzato da Fondazione Brescia Musei e Chora Media in collaborazione con Comune di Brescia e Associazione Casa della Memoria, su proposta e ideazione dell’avvocato Piergiorgio Vittorini: un progetto inserito tra le attività di valorizzazione del Memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza politica. L’incontro sarà mediato da Stefano Karadjov Mercoledì 30 settembre, sempre in Queriniana, alle 18.15, spazio al volume Giuseppe Zanardelli (1826-1903). Statista, giurista e uomo di cultura (Skira 2026), che restituisce alla riflessione storica un protagonista dell’Italia liberale, promotore dei processi di modernizzazione politica e giuridica del paese e al tempo stesso profondamente radicato nel contesto bresciano di provenienza, con Roberta D’Adda, coordinatore del Settore Collezioni e Ricerca di Fondazione Brescia Musei, in dialogo con Alessandro Bertoli, studioso e collezionista. L’incontro sarà mediato dallo storico Carlo Bazzani. Giovedì 1 ottobre, in Queriniana e sempre alle 18.15, sarà invece la volta di Il Leone e la Vipera. Le arti a Brescia nel Trecento e la cappella di San Giovanni Battista in San Salvatore (Skira 2026), con Stefania Buganza, docente di Storia dell’arte medioevale dell’Università Cattolica, in dialogo con lo storico dell’arte Filippo Piazza. Introdurrà l’appuntamento Roberta D’Adda. A chiudere il percorso, sabato 3 ottobre, alle 17.00, all’Auditorium Santa Giulia, l’incontro con Gabriele Niola, critico e giornalista di cinema e il suo Fare film è un inferno. Follie, eccessi e disastri che hanno fatto grande il cinema americano.

Si rinnova il rapporto con l’Università degli Studi di Brescia, che partecipa al programma con diversi appuntamenti e con il Transition Intelligence Lab. Tra questi, al MO.CA., l’incontro con Sandro Trento, autore di “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alle democrazie”, in dialogo con Mariasole Bannò e che annovera anche la collaborazione con GPP – Giovani per un Progetto.

Prosegue la collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e Vita e Pensiero: tra gli appuntamenti, quello con Mons. Vincenzo Paglia, che presenterà “La vita e l’attesa” insieme a Renzo Rozzini, con il coinvolgimento anche di ANAP Confartigianato Brescia, e quello dedicato a Giuseppe Lupo e al suo “Medioccidente”.

Confermata l’attenzione ai temi della storia e della memoria attraverso la collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana Istriana Fiumana e Dalmata e Fondazione Luigi Micheletti. In questo percorso trovano spazio, tra gli altri, gli incontri con Andrea Bolla e con lo storico Raoul Pupo, dedicati alla frontiera adriatica e alle sue vicende.

Importante anche la collaborazione con Casa della Memoria, che mercoledì 30 settembre alle ore 18 propone l’incontro “Quando finirà la nostra schiavitù? Lettere dal Lager 1943-1945”, a cura di Alberto Conci, con Rolando Anni. Un appuntamento dedicato alla vicenda degli Internati Militari Italiani, alle loro lettere e alle testimonianze della prigionia, per riportare al centro una pagina fondamentale della memoria del Novecento.

Da segnalare inoltre la nuova collaborazione con Fondazione La Rocca e Fondazione Tassara, che sabato 26 settembre alle ore 10:30 proporranno un incontro dedicato alla storia dell’Opus Dei, a partire dal volume di José Luis González Gullón, edito da Ares. Un appuntamento di approfondimento storico e culturale su una delle realtà più significative della Chiesa contemporanea, ricostruita attraverso documenti, testimonianze e fonti d’archivio.

La Camera di Commercio di Brescia sarà coinvolta nell’incontro con Gaetano Quagliariello, che presenterà “Il Principe e la Repubblica. Potere e istituzioni in Italia dal 1943 a oggi”.

Con il CCDC – Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura Librixia propone, oltre all’anteprima con Cercas, l’incontro con Gastone Breccia al MO.CA. e quello con Andrei Kurkov; con il Brixia Film Fest l’appuntamento con Emiliano Morreale, mentre il Festival De André sarà protagonista della collaborazione per l’incontro con il batterista, per tanto tempo anche a fianco di Francesco Guccini, Ellade Bandini.

Tra le altre realtà coinvolte nel programma figurano SicComeDante, Cieli Vibranti, GPP – Giovani per un Progetto, oltre al mondo degli editori, delle associazioni culturali e del sistema Confartigianato che contribuisce alla costruzione di numerosi appuntamenti. Subito dopo l’inaugurazione ufficiale di sabato 26 settembre, la BCC Agrobresciano Arena ospiterà “Presìdi artigiani per l’economia della qualità e della bellezza”, promosso insieme alla Fondazione Germozzi, con il curatore Giuseppe Roma, il presidente nazionale di Confartigianato Imprese Marco Granelli, il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti e l’economista Giulio Sapelli, presidente della Fondazione Germozzi.

Domenica 27 settembre sarà invece il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Brescia a collaborare all’incontro con Azzurra Rinaldi, che presenterà “Soldi, sesso e potere. Come il desiderio muove il mondo e i mercati” (Rizzoli), una riflessione sulle relazioni tra genere, economia, desiderio e potere. A questi si aggiunge il già ricordato appuntamento con Mons. Vincenzo Paglia, realizzato con ANAP Confartigianato Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore e Vita e Pensiero.

Le scuole al centro

Particolare attenzione sarà dedicata alle scuole, con incontri pensati per avvicinare ragazze e ragazzi alla lettura e contemporaneamente offrire occasioni di confronto sui temi della società, della formazione e del futuro.

In Piazza Vittoria tornerà il Grifone d’Acciaio, lunedì 28 settembre, l’iniziativa sostenuta da Rangoni & Affini dedicata agli studenti meritevoli, che quest’anno avrà tra i protagonisti Paolo Borzacchiello. Il programma della BCC Agrobresciano Arena prevede inoltre diversi appuntamenti mattutini esplicitamente indicati come incontri “Scuole/per tutti”, tra cui quelli con Dino Petralia, Carmen Lega, Andrea Bolla e Domenico Geracitano, quest’ultimo in collaborazione con Techne.

A questi si aggiungono gli appuntamenti dedicati agli studenti all’Auditorium San Barnaba, tra cui “Donne. Resistenza. Libertà. Storie di ventuno afghane in lotta per la vita” e “Giovani liberi partigiani” con Michela Ponzani, oltre all’intera programmazione di Librixia Domani.

Sponsor e partner dentro la Fiera

Accanto al main sponsor BCC Agrobresciano, Librixia può contare su una rete di imprese e partner che non si limita ad affiancare il proprio marchio alla manifestazione, ma contribuisce direttamente alla sua proposta culturale, sostenendo spazi e appuntamenti del programma.

RBM rinnova il proprio legame con la Fiera dando il nome al Salottino letterario RBM, all’interno dello Stand Librai di Piazza Vittoria, e sostenendo l’incontro di sabato 3 ottobre alle ore 19.15, con Elisamaria Bottiglieri e Marianna Folli, autrici di “Acqua, sapone e gin tonic. Racconti di donne mostruose che vivono dentro di noi” (De Agostini).

Anche Torri Solare – Artigiani del fotovoltaico entra direttamente nella programmazione: sabato 26 settembre alle ore 18 sosterrà l’incontro con Paolo Borzacchiello, autore di “Incantali tutti”(Mondadori).

Importante anche la presenza di Techne, coinvolta in due momenti della Fiera. Oltre all’appuntamento rivolto alle scuole con Geracitano, sosterrà l’incontro di giovedì 1 ottobre con Tommaso Cerno, (ore 21:00) che presenterà “Le ragioni di Giuda. Quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà” (Rizzoli), in dialogo con Angelo Mellone.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche Acqua Maniva, che entra nella manifestazione come partner tecnico, rafforzando ulteriormente la rete di imprese e soggetti che rendono possibile la Fiera.

Anche quest’anno Librixia potrà contare sulla collaborazione dei volontari della Cooperativa Sociale Lautari Onlus di Pozzolengo, presenti durante i giorni della Fiera per accogliere il pubblico, agevolare l’ingresso e il deflusso agli incontri e offrire supporto all’organizzazione. Una presenza ormai consolidata, che negli anni ha reso i ragazzi della comunità veri e propri “angeli della lettura” di Librixia.

Non solo Piazza Vittoria

Librixia 2026 continua a essere un vero festival diffuso. Al MO.CA., accanto alla mostra dedicata ad AntonGionata Ferrari, sono in programma incontri con Gastone Breccia, Emiliano Morreale e Sandro Trento, rispettivamente in collaborazione con CCDC, Brixia Film Festival e Transition Intelligence Lab dell’Università degli Studi di Brescia.

L’Auditorium San Barnaba sarà uno dei principali palcoscenici serali della Fiera e ospiterà appuntamenti che attraversano narrativa, storia, società, economia e attualità: da Serena Dandiniad Ascanio Celestini, da Carlo Cottarelli a Daria Bignardi, fino a Marianna Aprile, Serena Bortone e Sandro Veronesi.

Librixia non finisce il 4 ottobre

Con la chiusura ufficiale di domenica 4 ottobre non terminerà il percorso culturale della manifestazione. Tra gli appuntamenti già programmati, giovedì 22 ottobre alle ore 20.30 all’Auditorium San Barnaba, sarà protagonista Gabriella Greison con “Scintille”.

Un modo per ribadire che Librixia non vuole essere soltanto un appuntamento concentrato in una settimana, ma un progetto capace di accompagnare la vita culturale cittadina prima, durante e dopo la Fiera: dagli Aspettando Librixia di settembre alle anteprime, fino agli appuntamenti autunnali successivi.

Una Fiera aperta a tutti

Tutti gli incontri di Librixia 2026 sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Il programma completo sarà online da venerdì 18 settembre su www.librixia.eu, con informazioni, luoghi, orari e aggiornamenti sugli appuntamenti.

Nove giorni di libri, ma soprattutto nove giorni di persone, domande, idee e punti di vista. Perché “Leggere il mondo” significa provare a comprenderlo un po’ meglio, anche quando è complesso, contraddittorio e difficile da decifrare. E Librixia torna a farlo nel modo che le appartiene: mettendo insieme una piazza, una città e i libri.