SuperEnalotto, vinti 417mila euro a Palermo

Eurojackpot, il gioco gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a una vincita con un punto 5+0 da 108.959,20 euro nell’estrazione n. 78 di venerdì 25 settembre. La giocata di due euro è stata realizzata a Poggibonsi (Siena) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi di Gerace Carlo situato in via Del Pontenuovo, 8/A. Combinazione vincente: 2 – 7 – 10 – 29 – 30 + Euronumeri 5 – 10. Il Jackpot in palio nella prossima estrazione di martedì 29 settembre sarà di 91 milioni di euro.

I 19 paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia.

Si nasconde invece il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 154 di venerdì 25 settembre, con il Jackpot che arriva a 32,6 milioni di euro in palio per questa sera sabato 26 settembre, ma sono state premiate tre persone in diverse parti d’Italia. Fa festa il giocatore che ha centrato un punto 5+1 da 417.320,75 euro con una schedina da un euro: la vincita è stata realizzata a Palermo presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Dei Nebrodi, 50/52. Combinazione vincente: 10 – 18 – 26 – 33 – 39 – 45 – J 89 – SS 48.

Due persone hanno invece centrato 1 punto 5 da 67.413,35 euro. Le giocate sono state realizzata a Gorle (Bergamo) presso il punto di vendita Sisal Bar Occhi di Gatto situato in via Turati, 2 e ad Ancarano (Teramo) presso il punto di vendita Sisal Bar Pizzeria La Fenice situato in viale Madonna Della Misericordia, 23. Combinazione vincente: 10 – 18 – 26 – 33 – 39 – 45 – J 89 – SS 48.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 25 settembre ha assegnato 318.281 vincite. Sito ufficiale: https://www.superenalotto.it/