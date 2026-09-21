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Attualità

Venezia, effusioni hard a bordo del vaporetto: passeggeri increduli e ripercussioni legali per la coppia

Il video, ormai virale sul web, ritrae due giovani in atteggiamenti intimi. La vicenda ha riacceso il dibattito sul decoro urbano

Federico Garau
Coppia sul vaporetto
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Scandalo a Venezia, dove una coppia troppo focosa ha dato spettacolo, facendo sesso a bordo di un vaporetto. Poco importava che sul natante si trovassero anche altre persone, i due hanno indugiato nell’atto sessuale, senza neppure pensare alle conseguenze.

Stando a quanto riferito, l’episodio si è verificato nella serata di venerdì a bordo di un vaporetto dell’Actv della linea 1. l’imbarcazione, partita da San Marco, stava navigando lungo il Canal Grande, diretto a piazzale Roma.

A bordo del mezzo pubblico c’erano numerosi passeggeri, eppure la coppia di giovani ha deciso di dare spettacolo. I due avrebbero consumato un rapporto sessuale nella zona esterna di poppa, a ridosso delle vetrate della cabina passeggeri, che loro malgrado hanno assistito a tutto.

Qualcuno ha anche pensato di prendere il cellulare e filmare tutto. Il video, pubblicato sui social, è diventato virale in poco tempo. Nel filmano non vedono soltanto i giovani intenti nel compiere l’atto, ma è possibile sentire anche i commenti indignati delle persone.

A quanto pare in quel momento nessuno ha avvertito il personale del vaporetto, che avrebbe potuto fermare la coppia e valutare eventuali sanzioni. In ogni caso, il fatto non pare destinato ad essere dimenticato. I video hanno infatti fatto il giro del web.

I residenti si sono sollevati contro questo ennesimo episodio di degrado, e anche le autorità hanno fatto sentire la loro voce. La direzione di Avm-Actv ha acquisito il filmato, e anche il comando della Polizia Locale di Venezia è stata informata dell’accaduto. Sono quindi in corso le indagini per risalire all’identità dei due giovani coinvolti, e c’è tutta l’intenzione di procedere con una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, con tanto di sanzione.

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