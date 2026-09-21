Venezia, effusioni hard a bordo del vaporetto: passeggeri increduli e ripercussioni legali per la coppia

Scandalo a Venezia, dove una coppia troppo focosa ha dato spettacolo, facendo sesso a bordo di un vaporetto. Poco importava che sul natante si trovassero anche altre persone, i due hanno indugiato nell’atto sessuale, senza neppure pensare alle conseguenze.

Stando a quanto riferito, l’episodio si è verificato nella serata di venerdì a bordo di un vaporetto dell’Actv della linea 1. l’imbarcazione, partita da San Marco, stava navigando lungo il Canal Grande, diretto a piazzale Roma.

A bordo del mezzo pubblico c’erano numerosi passeggeri, eppure la coppia di giovani ha deciso di dare spettacolo. I due avrebbero consumato un rapporto sessuale nella zona esterna di poppa, a ridosso delle vetrate della cabina passeggeri, che loro malgrado hanno assistito a tutto.

Qualcuno ha anche pensato di prendere il cellulare e filmare tutto. Il video, pubblicato sui social, è diventato virale in poco tempo. Nel filmano non vedono soltanto i giovani intenti nel compiere l’atto, ma è possibile sentire anche i commenti indignati delle persone.

A quanto pare in quel momento nessuno ha avvertito il personale del vaporetto, che avrebbe potuto fermare la coppia e valutare eventuali sanzioni. In ogni caso, il fatto non pare destinato ad essere dimenticato. I video hanno infatti fatto il giro del web.

I residenti si sono sollevati contro questo ennesimo episodio di degrado, e anche le autorità hanno fatto sentire la loro voce. La direzione di Avm-Actv ha acquisito il filmato, e anche il comando della Polizia Locale di Venezia è stata informata dell’accaduto. Sono quindi in corso le indagini per risalire all’identità dei due giovani coinvolti, e c’è tutta l’intenzione di procedere con una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, con tanto di sanzione.