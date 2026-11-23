Da 33 anni Alessandra Kustermann si occupa di violenza sulle donne. Giovedì era al Centro culturale di Milano per «In corsa contro la violenza di genere», il talk delle Flying Girls a sostegno di Cascina Ri-Nascita. Con lei c’erano il presidente del Tribunale Fabio Roia e l’ex questora di Treviso Alessandra Simone. Da dirigente dell’Anticrimine milanese Simone ideò il Protocollo Zeus, e oggi fa parte della squadra di Pierfrancesco Majorino, candidato alle primarie del centrosinistra: con lui lavora a un progetto per la sicurezza delle donne a Milano.

Che cosa è emerso dalle runner?

«Che la loro paura corrisponde ai dati delle ricerche, soprattutto tra le giovani e anche per questo corrono in gruppo. Hanno paura nei parchi come nelle strade abitate. E sanno che la sicurezza non arriva militarizzando i parchi».

Nemmeno con i militari in città?

«Quando passo davanti alla sinagoga mi rassicura lì per lì vederli, ma so che non sono polizia o carabinieri. Senza indagini non ci sarà mai una vera sicurezza: l’unico vero sistema è la prevenzione».

Le Flying Girls corrono in gruppo perché da sole hanno paura. Conquista o resa?

«Se correre insieme fosse un piacere condiviso da uomini e donne, sarebbe socialità. Se lo devono fare solo le donne per paura, è una sconfitta. Lede la loro libertà».

E chi deve allenarsi da sola?

«Esiste un dispositivo che usiamo da anni con le vittime di stalking: lo premi ed emette un suono fortissimo, e si può collegare a una vigilanza. L’aggressore si spaventa e spesso scappa. Con uno sconosciuto funziona, con un partner violento molto meno».

Come si spiega a un uomo che cosa prova una donna che sente dei passi alle sei del mattino?

«È difficilissimo. Noi abbiamo un racconto collettivo: la mano morta sul tram l’ha subita la madre, la sorella, l’amica. Forse un uomo lo capisce solo se si trova davanti uno con la pistola in mano».

Che cosa chiede agli uomini che corrono?

«Di stare a lato, come una guardia del corpo, se vedono un uomo che segue una donna. Intervengano, anche in gruppo».

Roia dice che le pene più dure non bastano.

«La prevenzione comincia all’asilo. L’empatia va insegnata subito, deve essere nell’acqua con cui innaffi ogni giorno la piantina. E i bambini devono imparare che certi no restano no, a contenere la rabbia. La gentilezza non è una cosa da femmine, è una cosa da esseri umani. Nessun genere domina sull’altro».

I numeri sulle violenze?

«In Mangiagalli Svsed vede mille casi l’anno, di cui più della metà arrivano per violenza sessuale. In Svs donna aiuta donna, centro antiviolenza di cui sono presidente, ne arrivano 700 l’anno prevalentemente per violenza del partner. In costante aumento ogni anno. Circa cento in più rispetto al 2025. Danno prima un nome a quello che succede in casa, che resta il luogo più pericoloso. Ma chi denuncia non supera l’11%, e per uscire dalla violenza servono in media sette-otto anni».

A che punto è Cascina Ri-Nascita?

«Avrà entro la fine dell’inverno 6 appartamenti abitabili e entro fine anno prossimo altri 6 di cui due per donne con disabilità. Per completare la rigenerazione degli ultimi edifici ci mancano poco meno di 2,5 milioni».

Dopo tanti anni è più arrabbiata o più fiduciosa?

«Fiduciosa. Si può sempre tirare fuori il meglio da chi si ha di fronte».