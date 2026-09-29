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Attualità

Win for Italia Team, centrato il primo Jackpot da 1,2 milioni

Vincita a Roma nel giorno del lancio del nuovo gioco lanciato da Sisal in collaborazione con il CONI per sostenere i progetti olimpici dei nostri atleti

Alberto Taliani
Win for Italia
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Nel giorno del lancio di Win for Italia Team, la nuova lotteria ad estrazione giornaliera gestita da Sisal per lo sport olimpico italiano, è stato assegnato il primo Jackpot per un valore di 1.200.445,50 euro. Win for Italia Team è il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale in collaborazione con il CONI che, attraverso una formula innovativa, è capace di generare un contributo stabile e continuativo a favore dei progetti olimpici dell’Italia Team e prevede la destinazione del 26,5% della raccolta direttamente al CONI per sostenere attività, programmi e iniziative dedicate alla preparazione degli atleti dell’Italia Team.

La giocata vincente è stata realizzata a Roma presso il punto di vendita Sisal Bar Al Cafè Romano situato in via Principe Amedeo, 176. Combinazione: 10 – 12 – 19 – 24 – 33 – 34

Con Win for Italia Team è possibile partecipare scegliendo 6 numeri tra 40. Il costo è 2 euro per combinazione e l’estrazione avviene ogni giorno alle ore 20; le categorie di vincita sono 6, 5, 4, 3 o 2 numeri indovinati. Il primo premio prevede un Jackpot sempre milionario, con valore medio di 2 milioni di euro e le probabilità di vincita sono 1 su 5.

Si può giocare con una scheda semplice o multipannello, da compilare direttamente; Quick Pick, disponibili in diversi tagli; giocata da tastiera,con inserimento diretto dei numeri sul terminale di gioco. È possibile giocare sia online che in ricevitoria, per creare la propria schedina comodamente da casa o convalidare la giocata nel punto vendita. È inoltre possibile abbonarsi a più concorsi consecutivi, fino a 15.

La vincita può essere verificata nel punto vendita, passando la ricevuta nel Terminale di Gioco; collegandosi alla pagina Verifica vincite dei siti www.winforitaliateam.it; tramite l’App “SuperEnalotto Verifica Vincite”.

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