Win for Italia Team, centrato il primo Jackpot da 1,2 milioni

Nel giorno del lancio di Win for Italia Team, la nuova lotteria ad estrazione giornaliera gestita da Sisal per lo sport olimpico italiano, è stato assegnato il primo Jackpot per un valore di 1.200.445,50 euro. Win for Italia Team è il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale in collaborazione con il CONI che, attraverso una formula innovativa, è capace di generare un contributo stabile e continuativo a favore dei progetti olimpici dell’Italia Team e prevede la destinazione del 26,5% della raccolta direttamente al CONI per sostenere attività, programmi e iniziative dedicate alla preparazione degli atleti dell’Italia Team.

La giocata vincente è stata realizzata a Roma presso il punto di vendita Sisal Bar Al Cafè Romano situato in via Principe Amedeo, 176. Combinazione: 10 – 12 – 19 – 24 – 33 – 34

Con Win for Italia Team è possibile partecipare scegliendo 6 numeri tra 40. Il costo è 2 euro per combinazione e l’estrazione avviene ogni giorno alle ore 20; le categorie di vincita sono 6, 5, 4, 3 o 2 numeri indovinati. Il primo premio prevede un Jackpot sempre milionario, con valore medio di 2 milioni di euro e le probabilità di vincita sono 1 su 5.

Si può giocare con una scheda semplice o multipannello, da compilare direttamente; Quick Pick, disponibili in diversi tagli; giocata da tastiera,con inserimento diretto dei numeri sul terminale di gioco. È possibile giocare sia online che in ricevitoria, per creare la propria schedina comodamente da casa o convalidare la giocata nel punto vendita. È inoltre possibile abbonarsi a più concorsi consecutivi, fino a 15.

La vincita può essere verificata nel punto vendita, passando la ricevuta nel Terminale di Gioco; collegandosi alla pagina Verifica vincite dei siti www.winforitaliateam.it; tramite l’App “SuperEnalotto Verifica Vincite”.