Spirito avventuroso e un verde che si nota da lontano. La Citroën C3 Aircross Outdoor è la versione al vertice della gamma, pensata per il tempo libero. Proposto anche su C3 e Ami, l’allestimento si riconosce sulla C3 Aircross per la nuova tinta Sequoia Green e i dettagli in André Red. Il rosso acceso compare sugli inserti del paraurti, sul montante posteriore, sugli emblemi davanti e dietro e al centro dei cerchi in lega da 17 pollici, dal disegno geometrico. Alla base delle portiere una fascia grigia porta la scritta Outdoor. Guardandola di fronte si nota soprattutto la parte bassa del paraurti. Ha forme più squadrate, un elemento grigio che richiama le protezioni sottoscocca dei SUV e i fendinebbia a LED. Anche il paraurti posteriore ha un disegno dedicato. In alto, le barre al tetto permettono di trasportare l’attrezzatura del tempo libero. Dentro, il rosso torna nelle cuciture dei sedili Advanced Comfort, sulle cinture e sul logo del volante. Sul lato del passeggero, la firma Outdoor è impressa nella fascia in tessuto della plancia.

La Outdoor ha volante e sedili anteriori riscaldati, accesso e avviamento senza chiave e touchscreen centrale da 10,25 pollici con navigazione 3D. Lo schermo supporta Apple CarPlay e Android Auto senza fili. Al lancio Citroën ha annunciato due motorizzazioni per la Outdoor, l’ibrida da 145 CV con cambio automatico e l’elettrica ad autonomia estesa, per la quale dichiara fino a 551 km nel ciclo urbano.

Nel resto della gamma C3 Aircross c’è anche la Turbo 100 a benzina con cambio manuale. Tra gli altri allestimenti, la You ha un supporto per il telefono con un’app per accedere a navigazione, radio e musica. Sulla Plus arriva il touchscreen da 10,25 pollici. La Max, un allestimento più ricco della Plus, aggiunge il navigatore integrato, il tetto bicolore e i fari posteriori a LED 3D. La Collection parte dalla Plus e cambia soprattutto il modo in cui si presenta. Ha cerchi in lega neri da 17 pollici, inserti André Red e la scritta Aircross alla base delle portiere anteriori. Ha interni Urban Blue e sedili Citroën Advanced Comfort. Le proporzioni restano quelle di una C3 Aircross.

La C3 Aircross è lunga poco meno di quattro metri e quaranta e, nella versione a cinque posti, offre fino a 460 litri di bagagliaio sotto la cappelliera. La soglia di carico bassa facilita i gesti di tutti i giorni, dal caricare il passeggino al sistemare le borse della spesa.

Una configurazione pensata per dare spazio allo spirito d’avventura, con quel tocco di colore irresistibilmente tipico di Citroën.