Audi A3 compie trent’anni e si rinnova: più tecnologia, motori fino a 400 CV e prezzi da 32.600 euro

Nel 1996 il mercato delle compatte cambiò improvvisamente prospettiva. Audi portò nel segmento C materiali, tecnologia e ambizioni fino ad allora legati soprattutto alle berline di classe superiore, dando vita alla A3 e, di fatto, a una nuova idea di automobile premium in formato compatto. Da allora quella formula è cresciuta, si è trasformata e ha attraversato quattro generazioni, accompagnando trent’anni di evoluzione tecnica e di costume. Il bilancio parla da solo: oltre 5,5 milioni di esemplari venduti nel mondo e più di 415 mila in Italia. Ma i numeri raccontano solo una parte della storia. La A3 è diventata uno dei modelli più riconoscibili dei quattro anelli proprio perché ha saputo cambiare senza perdere identità. Oggi apre un nuovo capitolo con più tecnologia, una gamma ancora più ampia e un abitacolo che avvicina la compatta di Ingolstadt ai modelli Audi di categoria superiore.

Una famiglia che va da 116 a 400 CV

La nuova generazione continua a puntare sulla varietà come uno dei suoi tratti distintivi. Sportback, Sedan, allstreet e RS compongono una gamma che abbraccia benzina, Diesel, mild hybrid, plug-in e versioni Audi Sport. Le potenze vanno da 116 a 400 CV, con trazione anteriore oppure integrale quattro e trasmissioni manuali o automatiche a doppia frizione. All’estremo più emozionale resta la RS 3, con il cinque cilindri 2.5 TFSI da 400 CV e 500 Nm. Lo 0-100 km/h viene coperto in 3,8 secondi, mentre la velocità massima può arrivare a 290 km/h. Numeri che ricordano come, dentro una carrozzeria compatta, Audi continui a conservare una vera anima sportiva, sostenuta anche dalla trazione quattro con torque splitter.

L’elettrificazione entra nel cuore della gamma

Il passaggio verso l’elettrificazione non cancella la pluralità meccanica. Il 1.5 TFSI mild hybrid a 48 Volt utilizza un alternatore-starter che fornisce un supporto di 12 CV e 50 Nm, mentre secondo Audi può ridurre i consumi fino a 0,4 litri ogni 100 chilometri nell’uso reale. A questo si aggiunge il sistema cylinder on demand, che disattiva due cilindri quando il carico è ridotto. Più importante ancora il salto delle versioni e-hybrid. La batteria da 25,7 kWh lordi permette alla A3 Sportback di arrivare fino a 142 chilometri di autonomia elettrica nel ciclo WLTP. Le potenze sono 204 e 272 CV, mentre la ricarica in corrente continua raggiunge i 50 kW: dal 10 all’80% servono meno di 30 minuti. Un equilibrio tra utilizzo quotidiano e percorrenze più lunghe che diventa centrale nella strategia del modello.

Dentro cambia il linguaggio della A3

È nell’abitacolo che l’evoluzione si avverte con maggiore decisione. Debutta l’Audi digital stage, una soluzione derivata dai modelli di fascia superiore e costruita attorno al virtual cockpit da 11,9 pollici e al display panoramico MMI da 12,8 pollici. Il grande schermo curvo si sviluppa davanti al conducente, mentre grafica, comandi e logica d’interazione vengono profondamente aggiornati. Arrivano anche l’head-up display, la ricarica wireless da 25 watt e nuovi comandi al volante che recuperano un’interazione parzialmente fisica. Sul fronte della sicurezza crescono gli ADAS, con frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, assistente adattivo alla guida, cambio corsia assistito e un sistema di parcheggio capace di apprendere fino a cinque manovre.

Design, la nuova porta d’ingresso

La vera novità commerciale si chiama Sportback Design. È il nuovo accesso alla famiglia A3 e nasce con l’obiettivo di offrire un’immagine ricca già dal primo gradino della gamma. Cerchi da 18 pollici, vetri oscurati, servizi Audi connect e Functions on Demand danno alla versione d’ingresso un’impostazione più vicina agli allestimenti superiori. Il listino parte da 32.600 euro per la TFSI da 116 CV, mentre la e-hybrid da 204 CV parte da 43.100 euro. Per la 1.5 TFSI 116 CV S tronic MHEV 48V Design, Audi indica anche una rata da 297 euro al mese con la formula Audi Value. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per ottobre 2026. A trent’anni dal debutto, la A3 prova così a fare ciò che le è riuscito meglio fin dall’inizio: restare riconoscibile senza restare ferma. I numeri sono cambiati, le tecnologie anche, ma la formula continua a muoversi sullo stesso equilibrio tra compattezza, qualità percepita, piacere di guida e ambizione di categoria superiore.