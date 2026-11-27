La BMW Serie 3 Touring continua a rappresentare una delle alternative più interessanti ai SUV per chi cerca spazio, comfort e piacere di guida. Una formula che affonda le radici nel 1987, anno di debutto della prima Serie 3 familiare, e che oggi si è evoluta grazie all’elettrificazione. L’ultimo aggiornamento ha introdotto affinamenti estetici e tecnologici, ma soprattutto un sistema ibrido plug-in decisamente più efficiente rispetto al passato - in attesa della nuova generazione che, vedrà al debutto anche una variante 100% elettrica. Abbiamo provato la BMW 330e xDrive Touring nell’allestimento M Sport, equipaggiata con il quattro cilindri turbo benzina da 2,0 litri, un motore elettrico e la trazione integrale intelligente. La potenza complessiva raggiunge i 292 CV, mentre la batteria maggiorata permette di percorrere fino a circa 90 km a zero emissioni. Un insieme che punta a conciliare la praticità di una station wagon con il carattere dinamico tipico della casa bavarese. Il listino della gamma Serie 3 Touring parte da circa 50.300 euro, da 56.600 euro l’ibrida plug-in.

BMW 330e Touring

Dimensioni e design

La Serie 3 Touring conserva proporzioni classiche, con un cofano allungato, un abitacolo arretrato e una linea del tetto che privilegia lo spazio senza sacrificare l’eleganza. Le dimensioni rimangono sostanzialmente invariate da qualche anno, con 4,71 metri di lunghezza, 1,83 di larghezza e circa 1,45 di altezza, per un passo di 2,85 metri. Nell’esemplare in prova, l’allestimento M Sport aggiunge paraurti specifici, prese d’aria più pronunciate, dettagli sportivi e cerchi in lega dedicati, contribuendo a rendere il profilo della vettura più dinamico. Il posteriore mantiene invece un’impostazione pulita e razionale, con gruppi ottici sviluppati orizzontalmente, un design che, a tendere, sarà perso in virtù di un nuovo corso stilistico di rottura, già visto con i modelli basati sulla Neue Klasse, come nuova Serie 3 e BMW iX3. Nel complesso, una station wagon che riesce a trasmettere sportività senza perdere la sobrietà richiesta a un’auto destinata anche all’utilizzo familiare.

BMW 330e Touring

Interni e tecnologia

L’abitacolo conferma gli elevati standard qualitativi BMW. Materiali morbidi, assemblaggi accurati e finiture ricercate restituiscono un ambiente solido e raffinato, particolarmente piacevole nei lunghi viaggi. L’allestimento M Sport aggiunge un volante sportivo, sedili specifici e dettagli che valorizzano ulteriormente il carattere della vettura. La posizione di guida è uno dei punti di forza: bassa, ben allineata e facilmente personalizzabile grazie alle numerose regolazioni. La plancia è dominata dal BMW Curved Display, che integra la strumentazione digitale da 12,3 pollici e lo schermo centrale da 14,9 pollici. Il sistema multimediale utilizza BMW Operating System 8.5, con navigazione connessa, assistente vocale, aggiornamenti da remoto e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. L’interfaccia è moderna e reattiva, anche se la scelta di integrare buona parte delle funzioni della climatizzazione nel touchscreen rimane meno pratica rispetto ai tradizionali comandi fisici.

Buono lo spazio per i passeggeri anteriori, mentre dietro due adulti viaggiano comodamente grazie al passo generoso. Il posto centrale è meno sfruttabile, soprattutto per l’ingombro del tunnel della trasmissione. La carrozzeria Touring assicura una buona accessibilità al vano di carico, anche se la presenza della batteria penalizza la capacità rispetto alle motorizzazioni tradizionali. Il bagagliaio offre infatti 410 litri, ampliabili fino a 1.420 abbattendo gli schienali, contro i 500 litri delle versioni non plug-in.

BMW 330e Touring

Prova su strada: il piacere di guida rimane protagonista

La BMW 330e xDrive Touring combina un quattro cilindri 2.0 turbo benzina da 184 CV con un motore elettrico da 109 CV integrato nella trasmissione automatica Steptronic a otto rapporti. La potenza complessiva raggiunge i 292 CV, mentre la trazione integrale xDrive distribuisce la coppia tra i due assi in funzione delle condizioni di aderenza. Le prestazioni sono brillanti, con uno 0-100 km/h completato in circa 6 secondi e una velocità massima di 230 km/h. Fin dai primi chilometri emerge il carattere tipico della Serie 3. Lo sterzo è preciso e progressivo, con una risposta diretta che permette di percepire con chiarezza il comportamento dell’avantreno. Nonostante la presenza del sistema ibrido e una massa prossima alle due tonnellate, la 330e conserva un equilibrio dinamico convincente, soprattutto sui percorsi ricchi di curve.

La trazione integrale contribuisce a migliorare la motricità in uscita di curva e garantisce maggiore sicurezza sui fondi a bassa aderenza. Selezionando la modalità Sport, la risposta dell’acceleratore diventa più pronta e il cambio mantiene più a lungo i rapporti inferiori, senza però accentuare in maniera convincente - come nelle altre motorizzazioni - la “verve” sportiva tipica del brand bavarese. L’assetto conserva una dinamica “solida”, alla BMW-maniera, con appoggio sostenuto nelle curve più secche senza compromettere troppo il comfort in viaggio. Tuttavia, risulta parzialmente riuscita l’integrazione tra il motore termico e quello elettrico: l’accensione del motore a benzina si percepisce abbastanza e non restituisce pienamente un senso di fluidità, soprattutto nei frangenti urbani. Anche l’automatico ad otto rapporti a convertitore di coppia - tra i migliori del segmento - non appare così riuscito come invece avviene sulle motorizzazioni solamente termiche.

Il sistema plug-in di ultima generazione rappresenta però la novità più importante. La batteria dispone ora di 19,5 kWh utilizzabili, rispetto ai 12,7 kWh della versione precedente. In elettrico, si possono percorrere fino a 70-90 km a seconda delle condizioni. Sul fronte dei consumi, nell’impiego quotidiano, con la batteria carica, gli spostamenti urbani possono avvenire quasi esclusivamente in elettrico, mentre nei viaggi più lunghi entra maggiormente in gioco il motore benzina. A batteria scarica i consumi aumentano sensibilmente - tra gli 11 e i 13 km al litro - rendendo fondamentale poter ricaricare con frequenza per sfruttare davvero i vantaggi del sistema ibrido.

Migliora anche la praticità della ricarica, ora possibile in corrente alternata fino a 11 kW, contro i precedenti 3,7 kW. Collegandosi a una wallbox adeguata servono circa 2 ore e 15 minuti per completare una ricarica, mentre non è prevista la ricarica rapida in corrente continua.

BMW 330e Touring

Prezzi e considerazioni finali

La gamma BMW Serie 3 Touring parte da 50.300 euro per la 318i benzina, mentre la famiglia plug-in comprende la 330e a trazione posteriore, proposta da 63.900 euro, e la 330e xDrive, disponibile da 69.300 euro.

La versione protagonista della nostra prova, BMW 330e xDrive Touring M Sport, parte da 72.850 euro. Il listino comprende anche la M Sport Pro da 74.450 euro, mentre il catalogo degli optional permette di aggiungere numerosi equipaggiamenti dedicati al comfort, all’assistenza alla guida e alla personalizzazione estetica, facendo crescere sensibilmente il prezzo finale.