Ci sono luoghi dell’automobile che raccontano meglio di altri il tempo in cui viviamo. Non necessariamente quelli dove le vetture prendono forma lungo una catena di montaggio, né quelli in cui vengono custodite le testimonianze più preziose del passato. Talvolta bisogna addentrarsi nei laboratori, avvicinarsi ai banchi prova, osservare i materiali prima ancora che diventino componenti. È quanto accade a Lardy, nel centro tecnico che Renault ha costruito nel 1951 e che, a distanza di 75 anni, sta vivendo una delle trasformazioni più profonde della propria storia.

Qui, dove per decenni gli ingegneri francesi hanno studiato il comportamento dei motori a combustione interna, oggi si indaga la chimica delle batterie, si sperimentano nuovi materiali e si formano professionalità che fino a pochi anni fa erano marginali nell’industria automobilistica. Il passato non è stato cancellato, ma è diventato la base sulla quale innestare conoscenze differenti. Ed è forse proprio questo l’aspetto più interessante emerso durante la nostra visita del 24 novembre, in occasione del Sustainability Tour 2026 di Renault Group.

Perché la sostenibilità, osservata da questa prospettiva, assume contorni assai più articolati rispetto alla contrapposizione tra automobile elettrica e termica. Riguarda la provenienza dell’alluminio di una portiera, la composizione del tessuto di un sedile, l’energia necessaria per produrre una cella e persino la possibilità di riparare un componente anziché sostituirlo.

Lardy, dove l’automobile non comincia allo scarico

Centotrentasette ettari, una cinquantina di edifici, 13 chilometri di piste, 210 infrastrutture dedicate ai test e 1.567 persone. I numeri restituiscono la dimensione di un centro tecnico che dal 2021 ha accelerato la propria trasformazione, investendo nell’elettrificazione, nella ricerca elettrochimica e nella riconversione delle competenze.

Cléa Martinet, vicepresidente Sustainability di Renault Group, ha illustrato gli obiettivi ambientali inseriti nel piano industriale FutuREady: raggiungere la neutralità carbonica a livello globale entro il 2050 e integrare almeno il 30% di materiali provenienti dall’economia circolare nei veicoli commercializzati nel mondo entro il 2030. Tra il 2019 e il 2025, intanto, le emissioni di gas serra del gruppo sono diminuite del 38%.

Particolarmente significativo è il confronto tra Austral e Scenic E-Tech electric. Considerando un ciclo di vita di quindici anni e 200.000 chilometri, Renault stima per Austral un’impronta complessiva di 44 tonnellate di CO₂ equivalente, il 74% delle quali riconducibile alle emissioni allo scarico. Per Scenic elettrica il valore scende a circa 25 tonnellate, ma il 62% dell’impatto riguarda la filiera di approvvigionamento, comprendente materiali e batteria.

Renault Lardy

L’elettrificazione sposta dunque una parte consistente della questione ambientale a monte della produzione. Lo dimostra anche l’analisi condotta sulla Renault 5: nell’ambito delle emissioni associate ai materiali, la batteria incide per il 44%, acciaio e alluminio ciascuno per il 18%, le plastiche per il 9%.

«L’economia circolare è essenziale per ridurre l’impatto dei materiali utilizzati nei nostri veicoli», spiega Cléa Martinet. «Contribuisce a preservare le risorse naturali, a ridurre l’impronta carbonica delle nostre automobili e a rafforzare la nostra resilienza, limitando l’esposizione alla volatilità dei prezzi delle materie vergini di origine fossile e alle interruzioni delle catene di approvvigionamento». Una questione ambientale, certamente, ma anche di autonomia industriale.

Quando una vecchia automobile contribuisce a costruirne una nuova

La storia della circolarità in Renault precede di parecchi anni l’avvento della mobilità elettrica. Già nel 1991 la prima Clio utilizzava plastiche riciclate. Nel 2019 la Zoe introduceva tessuti ottenuti dal recupero di bottiglie di plastica e scarti delle cinture di sicurezza. Nel 2020 nasceva la Refactory di Flins, seguita nel 2022 dalla costituzione di The Future Is NEUTRAL, società partecipata da Renault Group e Suez.

Oggi la sesta generazione della Clio incorpora il 33,9% di materiali provenienti dall’economia circolare. Renault 4 e Renault 5 E-Tech raggiungono il 25%, mentre Scenic arriva al 26%.

Durante l’approfondimento condotto da Arnaud Morizot, Grégory Launay e François Farion, abbiamo potuto comprendere meglio le complessità legate al recupero delle diverse materie prime. Sulla nuova Clio, il ricorso ad acciai avanzati ad alta resistenza consente di contenere la quantità di materiale utilizzato. Su Rafale, gli scarti di alluminio della produzione vengono recuperati e reintrodotti nel processo industriale, raggiungendo almeno l’80% di contenuto riciclato in specifici pannelli delle portiere posteriori.

Attraverso materiali riciclati, energia a basse emissioni e processi produttivi alternativi, Renault indica la possibilità di ridurre l’intensità carbonica dell’acciaio da 2,5 a 0,7 chilogrammi di CO₂ equivalente per chilogrammo di materiale. Per l’alluminio, il confronto passa da 16 a un solo chilogrammo.

Renault Lardy

Più complesso il capitolo delle plastiche, presenti mediamente in un’automobile per circa 250 chilogrammi. Dacia Striker ne incorpora 47 di origine riciclata, pari al 21% del contenuto complessivo. Sul nuovo Master, invece, la parte superiore visibile della plancia contiene il 20% di plastica recuperata da veicoli a fine vita.

È il principio del car-to-car recycling: un’automobile giunta al termine della propria esistenza diventa una risorsa per costruire quella successiva.

La sostenibilità passa anche dalla matita del designer

Per lungo tempo il materiale riciclato è stato confinato nei componenti nascosti, lontano dallo sguardo degli automobilisti. Oggi la sfida consiste nel portarlo in superficie, trasformandolo in un elemento qualificante del prodotto.

Il contributo di Laurens van den Acker, Chief Design Officer di Renault Group, ha permesso di ampliare ulteriormente la prospettiva. Per un designer la sostenibilità comincia dalle proporzioni dell’automobile, dall’aerodinamica, dalla massa e dal rapporto tra le dimensioni del veicolo e le necessità di chi lo utilizzerà.

Negli allestimenti Techno e Iconic di Renault 5 E-Tech electric, ad esempio, i rivestimenti tessili sono riciclati al 98%. Il gruppo quantifica nel 30% la riduzione della loro impronta carbonica. In questa direzione si inserisce anche renative, denominazione estesa ai materiali e ai componenti delle automobili nuove, a partire da Scenic model year 2026.

Sandra Gomez, Chief Product & Program Officer di Renault Group, ha invece affrontato la sostenibilità dalla prospettiva delle scelte di prodotto. Emblematico il caso della nuova Twingo E-Tech electric: una citycar lunga meno di 3,8 metri, che richiede meno materiale, beneficia di una massa contenuta e può adottare una batteria di capacità inferiore.

Renault stima per Twingo un’impronta carbonica inferiore del 60% rispetto a una citycar termica di dimensioni analoghe, considerando l’intero ciclo di vita. A questo si aggiunge l’obiettivo di un prezzo d’ingresso inferiore ai 20.000 euro. Un’automobile sostenibile, del resto, deve essere anche economicamente accessibile. Diversamente, difficilmente potrà contribuire a un rinnovamento diffuso del parco circolante.

Dentro il laboratorio delle batterie

Tra le tappe più affascinanti della visita figura il Battery Cell Innovation Laboratory, inaugurato il 7 ottobre 2025. Qui il discorso sulla mobilità elettrica abbandona la dimensione commerciale delle autonomie dichiarate e dei tempi di ricarica per entrare nel territorio della ricerca elettrochimica.

Il laboratorio occupa 1.200 metri quadrati, metà dei quali ad atmosfera controllata. Dispone di 170 apparecchiature, otto macchine di assemblaggio semiautomatico e 400 canali destinati alle prove elettriche. Le attività spaziano dalla preparazione degli elettrodi alla realizzazione e caratterizzazione delle celle sperimentali.

Laurent Murgier, Cécile Fournier, Nicolas Besnard e Fabien Mollica ci hanno accompagnato attraverso le diverse fasi di questo lavoro. Il punto di partenza è la chimica delle celle, alla quale sono riconducibili circa tre quarti del valore economico e dell’impronta carbonica della batteria.

Nel laboratorio vengono valutate differenti composizioni, comprese quelle basate sulle tecnologie LFP, al litio-ferro-fosfato, e NMC, contenenti nichel, manganese e cobalto. Nel 2026 è iniziato anche lo studio di una nuova chimica caratterizzata da un catodo privo di cobalto.

Disporre di queste competenze non significa necessariamente diventare produttori diretti di celle, ma acquisire maggiore autonomia nella valutazione delle tecnologie e nella scelta dei partner industriali.

Renault punta a ridurre del 40% il costo delle batterie tra il 2024 e il 2028. Sul versante ambientale, l’intensità carbonica presa a riferimento nel 2026 è di circa 100 chilogrammi di CO₂ equivalente per kWh. Ridurla significa intervenire sui materiali degli elettrodi, sull’energia utilizzata nelle gigafactory e sulla percentuale di risorse recuperate.

Ma significa anche evitare accumulatori sovradimensionati. Il concetto di right-sized battery riporta così il ragionamento alle scelte progettuali: la batteria più sostenibile non è necessariamente quella che promette l’autonomia maggiore, ma quella adeguata alle esigenze del veicolo.

ReKnow University, la circolarità delle competenze

C’è un’altra forma di circolarità, meno immediata da percepire rispetto a quella dei materiali, che riguarda le conoscenze delle persone. Che cosa accade a un ingegnere specializzato nei motori termici quando il suo settore viene attraversato dall’elettrificazione? Come si trasferisce un’esperienza maturata in decenni di sperimentazione verso tecnologie che richiedono competenze elettrochimiche, informatiche ed elettroniche?

Renault ha cercato di rispondere nel 2021 attraverso la creazione della ReKnow University. Da allora, in Francia, oltre 53.000 collaboratori hanno ricevuto una formazione sulle nuove competenze strategiche.

«Le nuove tecnologie e la transizione energetica stanno trasformando l’industria automobilistica, ma sono le competenze a rendere possibile questa trasformazione», sottolinea Morgane Vidal, vicepresidente Learning delle Risorse Umane di Renault Group. «Con ReKnow University accompagniamo i nostri collaboratori nello sviluppo delle competenze di domani attraverso l’apprendimento pratico».

Il progetto si articola in tre campus: Flins, specializzato nell’economia circolare; Cléon, dedicato ai motori elettrici e all’elettronica di potenza; Lardy, concentrato sulle competenze ingegneristiche necessarie allo sviluppo dei veicoli elettrificati. Quest’ultimo, inaugurato nel 2025, conta già oltre 900 persone coinvolte nella formazione.

Il percorso era cominciato nel 2019, con la riconversione professionale di oltre mille ingegneri. Oggi si apre un ulteriore capitolo, legato al software, all’intelligenza artificiale, alla cybersicurezza e ai materiali sostenibili. «Investire nelle competenze significa rafforzare sia l’occupabilità dei nostri collaboratori sia la nostra capacità di innovare in modo sostenibile», aggiunge Vidal.

La Cattedrale e il futuro dell’industria europea

A Lardy esiste un luogo che gli uomini di Renault chiamano «la Cattedrale». Non custodisce automobili da esposizione, ma ospita da oltre 55 anni le attività dedicate ai crash test. Dei circa 500 effettuati annualmente dal gruppo, 130 vengono realizzati proprio qui.

Sensori, telecamere e manichini connessi permettono di analizzare le deformazioni del veicolo e le sollecitazioni subite dagli occupanti. Da oltre vent’anni Renault studia inoltre l’adattamento dei dispositivi di protezione a persone di età, corporature e caratteristiche fisiche differenti. Un ulteriore tassello di una strategia che considera anche la sicurezza parte integrante della sostenibilità.

Lasciando Lardy, la riflessione più interessante riguarda forse il significato stesso di quest’ultima parola. Un termine utilizzato con tale frequenza da rischiare di perdere consistenza, ma che recupera concretezza quando viene ricondotto a un processo industriale, a una quantità di materiale recuperato o alla competenza di un tecnico.

Gli obiettivi annunciati da Renault dovranno misurarsi con la possibilità di industrializzare queste tecnologie su larga scala, mantenere prezzi accessibili e garantire risultati ambientali verificabili. Ma la direzione intrapresa offre una chiave di lettura interessante anche per il futuro dell’industria europea, chiamata a preservare competitività e autonomia tecnologica.

Settantacinque anni fa, a Lardy, si cominciava a studiare come trasformare il carburante in movimento. Oggi, nello stesso luogo, si cerca di capire come ottenere quel movimento consumando meno risorse, prolungandone il valore e disperdendo il meno possibile.

È cambiata la tecnologia. È cambiata la domanda alla quale gli ingegneri sono chiamati a rispondere. Non è cambiata, invece, la necessità di trovare nell’intelligenza industriale le ragioni del progresso.