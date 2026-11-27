Quando è tornato in Pirelli, il primo istinto di Marco Emilio Orlandi è stato di salire ai laboratori. Lo aspettavano invece all’Auditorium, in veste di rettore dell’Università di Milano-Bicocca, per i 25 anni di Corimav. A quei piani Orlandi aveva lavorato per tredici anni. Di una ricerca avviata attorno al 2010 ricorda le generazioni di dottorandi che ci sono volute per venirne a capo, i quattro brevetti e una soddisfazione piuttosto concreta per un professore di chimica. Il risultato di quel lavoro oggi si trova in uno pneumatico da bicicletta.

Quando Pirelli e Milano-Bicocca fondarono il consorzio per la ricerca sui materiali avanzati, nel 2001, l’università aveva appena tre anni. I primi progetti riguardavano anche le celle a combustibile e la superconduttività. Solo dal 2010 il lavoro si è concentrato progressivamente sugli pneumatici. Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli, ha spiegato perché anche un industriale abbia bisogno di guardare tanto lontano. Per chi progetta oggi una famiglia di gomme, l’orizzonte commerciale è di otto-dieci anni. Le norme in vigore al momento del progetto e le richieste che arrivano oggi dalle case automobilistiche raccontano soltanto una parte del mercato in cui quelle gomme dovranno competere.

Per lavorare insieme bisognava però risolvere una questione che a un’impresa e a un’università sta a cuore per ragioni diverse. A chi appartiene una scoperta? E quando se ne può scrivere? Enrico Albizzati, direttore del consorzio e fra i suoi promotori, ha ricordato la soluzione trovata alla Bicocca. Ci sono brevetti intestati a entrambi i partner e pubblicazioni firmate insieme da ricercatori universitari e industriali. Per Orlandi quelle pubblicazioni hanno contato anche in termini di carriera. Della sua, per cominciare.

L’altra decisione fu di dare più tempo ai giovani. Le prime borse di studio si erano rivelate troppo brevi per seguire una ricerca e lasciare a chi l’aveva condotta un titolo spendibile anche altrove. Da qui il passaggio ai dottorati triennali. Il bilancio è di 44 borse, 65 dottorati finanziati, 28 brevetti depositati e oltre 250 contributi scientifici nel settore degli pneumatici. Nel 2018 la Commissione europea ha incluso Corimav in uno studio sul passaggio dei ricercatori fra università e industria.

Oggi i progetti aperti sono dodici. Quanto alle persone, circa un dottore di ricerca su cinque ha proseguito in Pirelli. Gli altri hanno portato ciò che avevano imparato in altri laboratori, in altre imprese, qualche volta in una società fondata da loro. Per capire che cosa sia rimasto alla Bicocca di quell’investimento basta tornare all’Auditorium. Anche il rettore, prima di prendere la parola, aveva pensato di salire al piano di sopra.