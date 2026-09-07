Quando BMW ha presentato al Salone di Monaco 2025 la nuova iX3, il messaggio era preciso e senza margini di ambiguità: questo è il punto di partenza di un nuovo capitolo. La piattaforma Neue Klasse - sviluppata da zero per i veicoli elettrici e progettata per accompagnare il marchio nei prossimi decenni - debutta su un SUV che non condivide nulla con la X3 termica. Niente in comune con il passato: piattaforma, batteria, architettura elettrica a 800 volt, design, interni. È un’auto completamente nuova, che porta con sé un’ambizione altrettanto nuova. La versione provata è la 50 xDrive, con trazione integrale, 469 CV complessivi e batteria da 108 kWh, proposta in tre allestimenti: base a 71.500 euro, M Sport a 75.300 euro e M Sport Pro - quella che abbiamo provato - a 78.000 euro. Il listino prevede anche una versione a trazione posteriore da 320 CV e batteria da 86 kWh. Nel segmento dei SUV elettrici premium si confronta con Volvo EX60, Mercedes GLC EQ e Tesla Model Y Performance, ma ambisce chiaramente a ridefinire i termini del confronto.

BMW iX3: la Neue Klasse è arrivata, e cambia tutto

Dimensioni e design

La nuova iX3 misura 478,2 cm in lunghezza, 189,5 cm in larghezza e 163,5 cm in altezza, con un passo di 289,7 cm e un peso di circa 2.285 kg. Cresciuta di quasi 5 cm rispetto alla generazione precedente, è ora un SUV di taglia media-grande, con un’impronta su strada autorevole, massiccia e ben proporzionata. Il design è il cambiamento più radicale e più coraggioso. BMW rompe con il linguaggio stilistico degli ultimi anni - quello delle griglie sempre più grandi e delle superfici sempre più elaborate - per tornare a qualcosa di più essenziale e, paradossalmente, più originale. Il frontale alto e massiccio reinterpreta in chiave contemporanea le BMW degli anni Sessanta e Settanta: la griglia è piccola e verticale, quasi discreta, affiancata da fari nascosti sotto elementi trasparenti con le distintive luci diurne a “doppia lama” raccordate alla mascherina. È un frontale che richiede un momento di adattamento - non assomiglia a nessuna BMW attuale - ma che una volta assimilato risulta pulito e di grande personalità. Le fiancate sono dinamiche, con le maniglie delle portiere integrate a filo con la carrozzeria e la zona sopra i passaruota posteriori leggermente bombata. La coda si ispira alla iX maggiore, con fanali ampi, lunotto piccolo e inclinato e un inserto nel paraurti che aggiunge un accento sportivo. È un’auto che si fa notare per sottrazione, non per eccesso - una scelta rara nel segmento che, al tempo stesso, restituisce eleganza e raffinatezza. Attributi che, negli ultimi anni, sono spesso venuti a mancare in quel di Monaco.

BMW iX3: la Neue Klasse è arrivata, e cambia tutto

Interni e tecnologia

L’accesso a bordo di nuova iX3 è ciò che forse rompe di più con il passato (o presente, di BMW). L’abitacolo è essenziale nella forma - poche linee, quasi nessun tasto fisico, superfici pulite - ma ricchissimo nei contenuti. Il protagonista assoluto è il Panoramic Vision: un cruscotto digitale che si estende da un montante all’altro alla base del parabrezza, visibile da tutti i passeggeri e con un effetto tridimensionale che nelle prime ore di guida è difficile non notare ad ogni istante. Le informazioni visualizzate si personalizzano dallo schermo centrale da 17,9 pollici con un meccanismo touch simile a quello degli smartphone - si trascinano gli elementi dalla schermata del display verso il cruscotto - intuitivo e immediato. Il sistema operativo è il nuovo BMW Operating System X, con intelligenza artificiale integrata per l’assistente vocale e aggiornamenti OTA che migliorano le funzionalità nel tempo.

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Il punto più controverso rimane lo schermo centrale: tutto passa da lì, dai comandi del climatizzatore alla regolazione del supporto lombare dei sedili. I menu sono numerosi e articolati su più livelli, e nella guida quotidiana richiedono una curva di apprendimento che non tutti troveranno immediata. Dopo qualche giorno si prende confidenza, ma il confronto con chi ha scelto di mantenere qualche tasto fisico le fa perdere punti sul fronte fruibilità e praticità. L’head-up display nel parabrezza - con efficace effetto tridimensionale - è incluso nel pacchetto Innovation da 1.950 euro, insieme all’impianto audio Harman Kardon e al climatizzatore trizona.

I materiali sono morbidi e in gran parte riciclati - BMW ha ridotto l’impronta carbonica di questa generazione del 30% rispetto alla precedente - e la qualità percepita è alta. L’abitacolo è spazioso: i sedili anteriori sono ampi, avvolgenti e con regolazioni elettriche complete, mentre nella seconda fila il pavimento piatto favorisce il comfort anche per il passeggero centrale. Il bagagliaio è da 520 litri con i sedili in uso - espandibili a 1.750 abbattendo gli schienali - con in aggiunta il frunk anteriore da 58 litri. Mancano le maniglie di appiglio nel soffitto e la regolazione in altezza delle cinture anteriori: piccole lacune che su un’auto da 76.000 euro non passano inosservate.

BMW iX3: la Neue Klasse è arrivata, e cambia tutto

Prova su strada

La iX3 50 xDrive monta due motori elettrici per 469 CV complessivi e 645 Nm di coppia. La batteria è da 108,7 kWh con celle cilindriche sviluppate internamente da BMW, che promettono il 20% di densità energetica in più rispetto alle celle prismatiche tradizionali. Lo 0-100 km/h si compie in 4,9 secondi, la velocità massima è di 210 km/h. Su strada la iX3 combina due personalità con una naturalezza sorprendente. Nella guida tranquilla - quella che si usa per il 90% del tempo - è comoda, silenziosa e rilassante in modo quasi meditativo: l’isolamento acustico è straordinario, le sospensioni filtrano le irregolarità con efficacia e la spinta dell’elettrico è sempre pronta senza mai essere brusca. La funzione one-pedal, attivabile portando la levetta tra i sedili in posizione B, aumenta il recupero rigenerativo fino a permettere di rallentare e fermare l’auto senza toccare il pedale del freno - nel traffico cittadino diventa rapidamente la modalità predefinita.

In modalità Sport la iX3 mostra il suo altro volto: i motori spingono con veemenza, lo sterzo diventa più diretto e le sospensioni aumentano la compostezza in curva. Il peso di 2.285 kg si sente nelle traiettorie più strette, ma il comportamento resta sempre sicuro e prevedibile - difficile mettere in difficoltà un’auto con questa gestione elettronica della coppia tra i due assi. La guida autonoma di livello 3 - Highway Assistant, disponibile come abbonamento da 1.100 euro per 4 anni - permette di percorrere tratti autostradali senza le mani sul volante, con l’auto che gestisce accelerazioni, frenate e sorpassi in autonomia. È una tecnologia che richiede fiducia per essere adottata, ma che nelle condizioni giuste funziona con una fluidità e una prontezza di risposta al traffico che sorprendono.

L’autonomia dichiarata è di 805 km con i cerchi da 20 pollici nella condizione migliore, con un range realistico tra i 650 e i 700 km nell’uso misto. Il consumo medio registrato è stato di 16,7 kWh/100 km, davvero notevole. La ricarica rapida in corrente continua accetta fino a 400 kW - un valore tra i più alti disponibili sul mercato attuale - con il 10-80% coperto in circa 21 minuti. In corrente alternata il limite è di 11 kW, con una ricarica completa in circa 11 ore. Il caricatore da 22 kW in corrente alternata rimane disponibile, sebbene come optional a richiesta.

BMW iX3: la Neue Klasse è arrivata, e cambia tutto

Prezzi e considerazioni finali

La gamma iX3 si articola per ora su due motorizzazioni - la 40 a trazione posteriore da 320 CV e 86 kWh di batteria, o la 50 xDrive da noi provata. Prezzi a partire rispettivamente da 63.900 euro e 71.500 euro. L’offerta si articola su tre allestimenti: base, M Sport e M Sport Pro che, per la 50 xDrive, arriva fino a 78.000 euro. La dotazione di serie è già ricca - cerchi da 20 pollici, climatizzatore bizona, Panoramic Vision, guida semiautonoma, sedili ventilati e riscaldati, piastra wireless - ma per avere l’head-up display, il clima trizona e l’audio Harman Kardon servono 1.950 euro aggiuntivi.

La BMW iX3 50 xDrive è l’auto più importante di BMW da anni - non per la potenza o per le prestazioni, ma per quello che rappresenta: un salto tecnologico e progettuale che il marchio di Monaco ha costruito con la chiarezza di chi sa dove vuole andare. Il Panoramic Vision è una soluzione genuinamente nuova, la tecnologia di ricarica è al vertice del segmento, l’autonomia è tra le migliori disponibili e il piacere di guida è quello che ci si aspetta da una BMW. L’unico appunto serio riguarda i menu dello schermo centrale, troppo articolati per un uso quotidiano immediato. Ma se questa è la Neue Klasse, l’attesa era giustificata.