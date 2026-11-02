Cupra Tavascan Endurance: 286 CV, trazione posteriore e fino a 553 km di autonomia

Cupra Tavascan rappresenta un importante passo avanti per il giovane marchio spagnolo, che conferma la sua presenza nel mercato con un’ampia gamma, grazie anche al SUV coupé di segmento D dal design particolarmente ricercato. Realizzata sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, punta a combinare sportività, tecnologia e versatilità. Abbiamo provato la versione Endurance Immersive, con motore elettrico posteriore da 286 CV e batteria da 77 kWh netti, capace di assicurare fino a 553 km di autonomia dichiarata. Un modello interessante per chi cerca un’elettrica spaziosa, senza rinunciare a prestazioni e piacere di guida. L’esemplare in prova appartiene alla versione pre-aggiornamento, recentemente rivista con diverse novità tecnologiche. La gamma attuale parte da circa 47.300 euro.

Cupra Tavascan Endurance Immersive

Dimensioni e design

Le proporzioni sono quelle di un SUV di segmento D, con 4,64 metri di lunghezza, 1,86 di larghezza e 1,60 di altezza, per un passo di 2,77 metri. Nonostante le dimensioni generose e un peso superiore alle due tonnellate, la silhouette appare slanciata grazie al tetto spiovente e alle numerose nervature della carrozzeria. Il frontale è aggressivo, con cofano scolpito, gruppi ottici a LED dalla firma luminosa a tre triangoli e logo Cupra illuminato. Nel posteriore spiccano la fascia luminosa a tutta larghezza e il pronunciato spoiler, che accentua l’impostazione da SUV coupé. L’allestimento Endurance Immersive prevede cerchi in lega Heckla da 20 pollici, ben proporzionati alla carrozzeria. Il risultato è un’auto personale e riconoscibile, capace di distinguersi dalle altre elettriche del gruppo tedesco.

Cupra Tavascan Endurance Immersive

Interni e tecnologia

L’abitacolo riprende la ricercatezza degli esterni, con una plancia dominata dalla particolare struttura centrale a spina dorsale, che si sviluppa verso il tunnel e ingloba le bocchette di aerazione. Una soluzione scenografica, sebbene non sempre pratica per accedere ai vani inferiori. Elevata la qualità percepita, con materiali piacevoli, assemblaggi solidi e un’illuminazione ambientale ricercata. Al centro troviamo il grande display da 15 pollici, attraverso cui gestire infotainment, navigazione e climatizzazione. La grafica è moderna e l’interfaccia abbastanza intuitiva, ma l’assenza di comandi fisici può risultare scomoda durante la guida. La versione in prova presenta inoltre una strumentazione digitale da soli 5,3 pollici, piuttosto essenziale, e un volante sportivo con comandi capacitivi non sempre immediati. Due aspetti sui quali Cupra è intervenuta con il recente aggiornamento 2026, introducendo un quadro strumenti da 10,25 pollici, pulsanti fisici sul volante e un nuovo infotainment basato su Android, migliorando sensibilmente ergonomia e funzionalità.

Ottimi i sedili anteriori sportivi, avvolgenti e confortevoli, dotati di regolazioni elettriche e riscaldamento. Nonostante la linea del tetto spiovente, lo spazio posteriore rimane generoso anche per tre adulti, grazie al pavimento completamente piatto. Buono il bagagliaio, con 540 litri di capacità, sebbene manchi un vano anteriore per riporre i cavi di ricarica.

Cupra Tavascan Endurance Immersive

Prova su strada

La Cupra Tavascan Endurance dispone di un motore elettrico posteriore da 286 CV e 545 Nm di coppia, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 77 kWh netti. La trazione posteriore contribuisce a una dinamica di guida piacevole e a una sorprendente agilità, soprattutto considerando dimensioni e peso. Le prestazioni sono brillanti, con uno 0-100 km/h completato in 6,8 secondi e una velocità massima di 180 km/h. La spinta è corposa e immediata, con una ripresa convincente anche alle velocità autostradali. Lo sterzo è leggero e preciso, sebbene meno comunicativo rispetto ad altri SUV della casa spagnola come Formentor e Terramar, mentre il raggio di sterzata davvero contenuto rende facili le manovre cittadine. L’assetto gode della proverbiale messa a punto Cupra, assicurando buoni doti dinamiche senza sacrificare il comfort: il rollio è ben controllato e l’auto rimane composta anche nei cambi di direzione più rapidi, pur senza ricercare un comportamento particolarmente sportivo.

Buona anche l’insonorizzazione, con fruscii e rumori di rotolamento davvero contenuti. Tra gli aspetti meno convincenti si segnala la risposta del freno, poco modulabile e non così decisa come invece avviene su altri modelli del brand. Con l’aggiornamento, è stata introdotta anche la modalità One-Pedal, assente sul modello da noi testato, insieme al Launch Control per le versioni da 77 kWh. Sul fronte dei consumi, durante la prova di riferimento è stata registrata una media di 16,6 kWh/100 km, equivalente a circa 460 km di autonomia reale. Il dato migliora in extraurbano, con 15,8 kWh/100 km e quasi 490 km teorici, mentre in autostrada a 130 km/h sale a 22,5 kWh/100 km, riducendo l’autonomia a circa 340 km. Valori interessanti per un SUV di queste dimensioni. La ricarica supporta fino a 135 kW in corrente continua, sufficienti per passare dal 10 all’80% in circa 28 minuti - ma non dei più elevati per il segmento - mentre in corrente alternata si arriva a 11 kW.

Cupra Tavascan Endurance Immersive

Prezzi e considerazioni finali

Il listino aggiornato della Cupra Tavascan parte da 47.300 euro per la nuova versione RWD da 190 CV con batteria da 58 kWh. La Endurance Immersive da 286 CV e 77 kWh, nella configurazione attualmente a listino, parte da 56.300 euro, con una dotazione già ricca che comprende cerchi da 20 pollici, sedili anteriori elettrici e riscaldabili e sistema audio Sennheiser. Salendo di gamma troviamo le Endurance Adrenaline ed Extreme, mentre le più potenti VZ a trazione integrale da 340 CV partono da 71.450 euro.

Cupra Tavascan convince per il design originale, l’abitacolo spazioso e un comportamento su strada equilibrato e sfizioso. Nonostante l’immagine sportiva, è soprattutto il comfort a sorprendere, senza rinunciare a prestazioni brillanti e a una buona agilità grazie alla trazione posteriore. Positivi anche i consumi, mentre rimangono migliorabili alcuni aspetti dell’ergonomia e della frenata. Il prezzo non è contenuto, ma la dotazione e le caratteristiche tecniche la rendono una proposta interessante per chi cerca un SUV elettrico capace di distinguersi.