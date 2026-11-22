Montmeló, Barcellona. Le Finali Mondiali Ferrari, quest’anno ospitate per la prima volta sul circuito catalano, hanno fatto da cornice alla presentazione di due nuove vetture che raccontano, meglio di tanti discorsi, quanto sia ancora stretto il rapporto tra le corse e le automobili stradali del Cavallino Rampante. Si chiamano 296 Challenge Stradale e 296 Challenge Evo. La prima può circolare sulle strade di tutti i giorni, la seconda è destinata esclusivamente ai circuiti.

La novità più interessante è forse la Challenge Stradale. In un’epoca nella quale l’elettrificazione sembra essere diventata una strada obbligata per raggiungere prestazioni sempre più elevate, Ferrari compie una scelta differente: rinuncia alla componente ibrida e affida tutto a al V6 biturbo di tre litri, con bancate a 120 gradi, capace di sviluppare 670 cavalli a 8.000 giri. Una decisione che non rappresenta un ripensamento sulla tecnologia elettrica, ma risponde alla ricerca di leggerezza, immediatezza e coinvolgimento.

Il risultato è una vettura che pesa 1.330 chilogrammi a secco, 140 meno della 296 GTB, con un rapporto peso-potenza di appena 1,98 kg per cavallo. Numeri che spiegano soltanto una parte del progetto. L’altra è affidata all’aerodinamica, con un’ala posteriore fissa, un fondo completamente carenato e una serie di soluzioni derivate dalle competizioni che permettono di generare 617 chilogrammi di down force a 250 km/h. Il 72% in più rispetto alla 296 GTB.

La 296 Challenge Evo, invece, nasce per raccogliere il testimone della Challenge nel campionato monomarca Ferrari del 2027. Qui il sei cilindri raggiunge i 700 cavalli, sempre senza componente elettrica, mentre il lavoro degli ingegneri si è concentrato soprattutto sulla capacità di sfruttare la prestazione per un intero turno di gara. Il carico aerodinamico massimo cresce del 12% e la resistenza diminuisce del 4% nella configurazione a basso carico e, nei test al Mugello, il miglioramento rispetto alla precedente Challenge è stato di otto decimi al giro. Una differenza che nelle competizioni può separare una pole position da una partenza nelle retrovie.

Ma la potenza, da sola, serve a poco se non si riesce a trasferirla sull’asfalto: Pirelli, protagonista di un lavoro di sviluppo in sinergia con Ferrari per la nuova Challenge Stradale.

La Casa milanese ha realizzato due coperture specifiche, entrambe riconoscibili dalla marcatura F sul fianco: il P Zero Trofeo RS e il P Zero R. Il primo è un semi-slick omologato per la circolazione stradale ma pensato soprattutto per sopportare le sollecitazioni della pista. Mescole, carcassa e struttura sono state studiate per mantenere precisione, aderenza e costanza di rendimento anche quando le temperature aumentano dopo numerosi giri. Non basta, infatti, essere veloci una volta: bisogna riuscire a ripetersi.

Il P Zero R privilegia invece una maggiore versatilità, con particolare attenzione al comportamento sul bagnato. Entrambi adottano pneumatici da 20 pollici, nelle misure 245/35 all’anteriore e 305/35 al posteriore. Per il Trofeo RS debutta anche la tecnologia Color Edition, che permette di personalizzare il fianco nelle tonalità rossa, gialla e argento. Un dettaglio estetico, certamente, ma su una Ferrari anche l’occhio pretende la sua parte.

Il collegamento con Pirelli non è soltanto tecnico. Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli accompagna da oltre trent’anni l’attività sportiva dei clienti del Cavallino e proprio le Finali Mondiali rappresentano il momento nel quale questa particolare comunità si ritrova. A Barcellona, dal 18 al 22 novembre, le vetture del monomarca hanno condiviso il palcoscenico con i programmi XX, F1 Clienti e le altre attività sportive della Casa.

La scelta di presentare insieme una vettura omologata per la strada e una destinata esclusivamente alle competizioni assume quindi un significato preciso. Ferrari continua a considerare il circuito non soltanto un luogo nel quale misurare il tempo, ma un laboratorio nel quale sviluppare soluzioni destinate, con gli opportuni adattamenti, anche ai propri clienti.

C’è però una differenza rispetto al passato. Una volta le automobili da corsa venivano “addomesticate” per poter circolare sulle strade. Oggi, almeno nel caso della 296 Challenge Stradale, sembra quasi che si sia cercato di addomesticarle il meno possibile. E forse è proprio questo il lusso più raro che Ferrari può ancora permettersi