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Automotive

Formula 1, l’Italia sogna il secondo Gp: La Russa rilancia Monza dal Meeting di Rimini

Nel suo intervento sulla mobilità, il presidente dell’Aci ha parlato anche di Formula 1 e ha chiuso con un applauso per Kimi Antonelli, che oggi compie 20 anni

Redazione web
epa13186667 Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy (front) and Scuderia Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain compete in the Formula 1 Dutch Grand Prix at the Circuit Zandvoort racetrack in Zandvoort, Netherlands, 23 August 2026. EPA/Sander Koning
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C’è stato spazio anche per il Gran Premio di Formula 1 a Monza nell’intervento del presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, al Meeting di Rimini durante l’incontro ‘Il Paese che si muove: grandi opere, ferrovie e mobilità’, a cui ha preso parte anche il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il discorso di La Russa è infatti terminato con l’invito alla platea di rivolgere un applauso di buon compleanno a Kimi Antonelli che oggi festeggia 20 anni.

“Un Gran Premio d’Italia - ha spiegato il presidente dell’ACI - che farà segnare il tutto esaurito nel nome di una grande festa tricolore, con gli occhi puntati su Antonelli e, come sempre, sulle Ferrari”.

E poi un auspicio: “Stante la complicata situazione internazionale in Medio Oriente, stiamo lavorando, insieme alle istituzioni governative e sportive, per farci trovare pronti a organizzare un secondo Gran Premio di Formula 1 nel nostro Paese, già tra pochi mesi, nel campionato in corso. Imola, a pochi chilometri da Rimini, è la soluzione ideale per ospitare un nuovo GP della massima rassegna iridata”.

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