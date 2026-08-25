Formula 1, l’Italia sogna il secondo Gp: La Russa rilancia Monza dal Meeting di Rimini

C’è stato spazio anche per il Gran Premio di Formula 1 a Monza nell’intervento del presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, al Meeting di Rimini durante l’incontro ‘Il Paese che si muove: grandi opere, ferrovie e mobilità’, a cui ha preso parte anche il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il discorso di La Russa è infatti terminato con l’invito alla platea di rivolgere un applauso di buon compleanno a Kimi Antonelli che oggi festeggia 20 anni.

“Un Gran Premio d’Italia - ha spiegato il presidente dell’ACI - che farà segnare il tutto esaurito nel nome di una grande festa tricolore, con gli occhi puntati su Antonelli e, come sempre, sulle Ferrari”.

E poi un auspicio: “Stante la complicata situazione internazionale in Medio Oriente, stiamo lavorando, insieme alle istituzioni governative e sportive, per farci trovare pronti a organizzare un secondo Gran Premio di Formula 1 nel nostro Paese, già tra pochi mesi, nel campionato in corso. Imola, a pochi chilometri da Rimini, è la soluzione ideale per ospitare un nuovo GP della massima rassegna iridata”.