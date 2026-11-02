Il sogno del Wynn a Las Vegas: l’Olimpo dei motori tra ipercavalli e arte su ruote

Diciamoci la verità: il vecchio barone del collezionismo europeo, quello ancorato alla liturgia nostalgica dei registri storici e delle bielle d’antan, qui a Las Vegas rimarrebbe stordito, forse persino abbagliato. Perché sul green del Wynn Golf Club la passione per le quattro ruote non si recita sottovoce, nell’ombra di un garage aristocratico. Si celebra sotto la luce zenitale del deserto del Nevada e i riflessi d’acciaio della Strip, trasformandosi in un palcoscenico mondiale dove l’eccellenza ingegneristica sposa l’esclusività più estrema. Questo non è un semplice raduno: è l’Olimpo contemporaneo del motore, dove ogni vettura esposta è un’opera d’arte valutata a sette cifre.

A catturare gli sguardi dei più raffinati intenditori è stata l’Aston Martin Valhalla Spider, svelata in anteprima mondiale proprio su questa passerella d’eccezione. La casa di Gaydon ha calato un asso da 1.064 cavalli, una meraviglia a motore centrale che unisce la purezza della guida en plein air alle tecnologie più sofisticate derivate direttamente dalla Formula 1.

Proprio davanti alle forme sinuose della neonata britannica si è consumato uno di quegli episodi che raccontano lo spirito profondo di questo evento. Un magnate texano, l’aria di chi è abituato a muovere i mercati con un cenno del capo, si è avvicinato ai vertici del brand. Ha osservato i dettagli in fibra di carbonio, ha ascoltato il respiro tecnico del powertrain ibrido plug-in e, senza troppi giri di parole, ha chiesto se fosse possibile staccare un assegno all’istante per guidare la vettura quella sera stessa lungo la Strip. La risposta dei manager, che hanno fissato il debutto su strada per il terzo trimestre del 2027, ha svelato l’essenza stessa del lusso moderno: il privilegio non si compra sempre nell’immediato, si attende come un’opera d’arte su commissione.

Ma se Aston rappresenta il futuro elettrificato della velocità, la vera nobiltà stilistica dell’evento ha parlato italiano, raggiungendo l’apice assoluto con Horacio Pagani. Il fondatore della factory modenese non ha semplicemente sfilato: ha scritto una pagina di storia dell’auto svelando in anteprima mondiale la Huayra 70 Anima. Un pezzo unico sartoriale con carrozzeria in carbonio blu profondo infusa di polvere di diamante, cambio manuale a sette marce e uno scarico ceramico a sei terminali che ridefinisce il concetto di purismo analogico. La vera magia, però, è stata l’unione dei pianeti: per la prima volta in pubblico, l’Anima ha posato accanto alla Trionfo e alla Derecho, completando il leggendario trittico di hypercar nate per celebrare il settantesimo compleanno del patron. Tre opere d’arte totali riunite nello stesso istante sul prato del Nevada.

Tutto intorno, il parterre offriva un viaggio straordinario nella bellezza meccanica globale. Dalle linee affilate e chirurgiche della McLaren McL 6GT fino alle promesse di velocità pura e brutale firmate da Hennessey con la nuova Blackbird, il Concours del Wynn ha messo in scena la sintesi perfetta dell’audacia automobilistica. Non c’erano giurati severi pronti a penalizzare una vite non coeva; c’era la celebrazione del genio umano capace di spingere i limiti della fisica.

Mentre il tramonto incendiava le vetrate dei grattacieli circostanti, l’atmosfera si è sospesa. Il Wynn ha dimostrato che la passione per l’automobile ha trovato una nuova, sontuosa capitale. Un luogo dove lusso, potenza e arte non si escludono, ma si fondono per scrivere le pagine future della storia del motore.