Presidente Bitti, partiamo dallo stato dell’arte dell’automotive. Ogni anno ci chiediamo a che punto siamo arrivati con la transizione: come vede oggi la situazione del mercato?

«È un momento di transizione non semplice da interpretare. Se guardiamo al mercato europeo, fino a poco tempo fa la tendenza dichiarata era quella di una forte elettrificazione, con la scadenza del 2035 come punto di riferimento. Una scadenza che, peraltro, rimane: al di là della flessibilità del 10% introdotta e della possibilità di distribuire su tre anni il raggiungimento degli obiettivi, il sistema delle penalizzazioni legate alle emissioni di CO2 è rimasto sostanzialmente invariato. Alla fine del triennio, il risultato dovrà comunque essere quello stabilito.

Che cosa osserviamo, però? L’elettrificazione procede molto velocemente in alcuni Paesi europei, mentre l’Italia è ancora il fanalino di coda. Al di là del fuoco di paglia dello scorso anno, i cui effetti si riflettono ancora sulle immatricolazioni di quest’anno per via delle decine di migliaia di vetture vendute ma non ancora immatricolate, il quadro resta quello di una diffusione limitata. Considerando l’attuale propensione dei clienti ad acquistare nuove auto, credo che il trend delle elettriche pure si attesti intorno al 6-7% del mercato, non di più.

In questo scenario cresce molto l’ibrido: chi intende acquistare un’auto nuova prende ormai in considerazione almeno questa tecnologia. Assistiamo anche a un calo del diesel, che nelle ultime settimane ha subito un’ulteriore contrazione per effetto dell’aumento del costo del carburante. Ma il diesel è destinato a ridimensionarsi ancora, perché l’introduzione dell’Euro 7 porterà alla scomparsa di molti motori, soprattutto nelle cilindrate medie. Questo accelererà ulteriormente la diffusione dell’ibrido e delle tecnologie intermedie, senza arrivare necessariamente all’elettrico puro».

In Italia si registra anche una crescita delle ibride plug-in. È un fenomeno legato a una reale scelta tecnologica?

«In buona parte è legato alla politica fiscale sulle auto aziendali e ai fringe benefit, che garantisce vantaggi agli utilizzatori che scelgono una plug-in hybrid. Molto spesso, però, queste vetture non vengono utilizzate come tali: diventano semplicemente auto a benzina che consentono al dipendente di risparmiare 150-200 euro in busta paga. È una situazione piuttosto complessa».

Come interpreta Kia questa fase di transizione?

«La nostra strategia è offrire una gamma molto ampia, sia per tipologia sia per segmento. Partiamo dalla Picanto, nel segmento A, e arriviamo fino alla EV9, un SUV di dimensioni importanti, oltre cinque metri, proponendo una varietà di soluzioni tecnologiche in grado di rispondere alle diverse esigenze dei clienti. Credo che questa sia la chiave di lettura.

Le previsioni più recenti indicano un mercato italiano sopra quota 1,6 milioni di vetture, ma siamo ancora lontani dai quasi due milioni del 2019. Parliamo di 300-350mila auto in meno. E c’è un’altra differenza importante: nel 2019 la penetrazione dei costruttori cinesi era pressoché nulla, mentre oggi vale circa il 13%. Il mercato netto, quindi, scende sotto quota 1,4 milioni. È uno scenario estremamente competitivo, nel quale tutti cercano di conquistare il proprio spazio.

Un segmento particolarmente importante per noi è quello dei SUV, che oggi rappresenta il 28% del mercato italiano, con una crescita del 10% rispetto allo scorso anno. Kia nel 2026 registra una quota del 5,4% in questo segmento, con volumi in aumento del 14%. È un mercato strategico, nel quale vogliamo continuare a investire».

Kia ha una lunga storia nel mondo dei SUV, a partire dalla Sportage. Quanto conta questo modello nella vostra strategia?

«La Sportage ha una storia che dura da 30 anni: la prima generazione è stata presentata nel 1996. All’epoca fummo tra i primi a parlare di Sport Utility Vehicle, contribuendo a distinguere questa nuova tipologia di automobile dal fuoristrada tradizionale. Da allora è iniziato un percorso che ha portato a trent’anni di successi. Oggi Sportage rappresenta un pilastro fondamentale della strategia commerciale di Kia, a livello mondiale e soprattutto in Italia.

La nostra presenza nel segmento C è particolarmente articolata. Abbiamo modelli come Sportage, EV5, XCeed e Niro, con differenti dimensioni e soluzioni tecnologiche. Con l’arrivo della nuova Seltos completiamo ulteriormente l’offerta: arriveremo a cinque modelli nel segmento C, che rappresenta una fetta molto importante del mercato. Seltos si posizionerà nella fascia compresa tra 4,30 e 4,50 metri, una delle più rilevanti del segmento, affiancando Sportage, che supera i 4,50 metri».

In questo contesto si inserisce la tecnologia Tri-Fuel, che sta assumendo un ruolo importante nella vostra gamma, soprattutto con Sportage. Come nasce questa scelta?

«La tecnologia Tri-Fuel nasce con la prima Niro, presentata nel 2024. Abbiamo voluto unire due pilastri della storia di Kia. Da una parte Niro, il primo crossover di segmento C con motorizzazione full hybrid, presentato nel 2017 e protagonista di un buon successo anche in Italia. Dall’altra il GPL, che da molti anni rappresenta oltre il 20% delle nostre vendite.

Abbiamo quindi unito due tecnologie che rispondono a tendenze consolidate: la crescita dell’ibrido e una presenza importante del GPL sul mercato. Con il lancio di Sportage, il Tri-Fuel compie un ulteriore passo avanti, perché parliamo del nostro principale modello in termini di volumi. È una tecnologia particolarmente adatta all’attuale fase di transizione della mobilità. Il diesel sta progressivamente perdendo spazio e il Tri-Fuel può rappresentare una valida alternativa anche per chi tradizionalmente guidava un’auto diesel e percorre molti chilometri ogni anno.

Nel caso di Sportage parliamo di un motore turbo benzina full hybrid da 237 cavalli, con prestazioni importanti che non vengono penalizzate dall’alimentazione a GPL. Anzi, le emissioni di CO2 si riducono ulteriormente, di circa 6 grammi. A questo si aggiungono costi di esercizio particolarmente competitivi».

Quanto si risparmia concretamente?

«Con cinque euro si percorrono 100 chilometri viaggiando a GPL. Sommando le autonomie garantite da un pieno di benzina e uno di GPL si superano i 1.500 chilometri. Un’autonomia e un’economicità che sembrano rendere il Tri-Fuel un possibile sostituto del diesel».

Ma sul fronte dell’affidabilità?

«Prima di lanciare sul mercato un’auto GPL effettuiamo test specifici di durata e resistenza. Tre esemplari di Sportage hanno percorso oltre 400mila chilometri complessivi in tre mesi, affrontando percorrenze giornaliere assolutamente non replicabili da un normale utilizzatore, senza registrare il minimo problema. Considerando prestazioni, costi di esercizio e affidabilità, il Tri-Fuel rappresenta oggi una tecnologia particolarmente adatta anche a chi guida un’auto diesel e ha bisogno di percorrere molti chilometri».

Torniamo all’elettrico. Perché l’Italia continua a essere il fanalino di coda in Europa? È un problema politico o strutturale?

«È un po’ la tempesta perfetta: ci sono diversi fattori che si sovrappongono e che oggi non facilitano, né convincono pienamente, gli italiani a passare all’auto completamente elettrica. C’è innanzitutto il problema delle infrastrutture e della loro fruibilità. Per ricaricare un’auto elettrica bisogna spesso sottoscrivere un abbonamento o avere una tessera. Sarebbe molto più semplice poter utilizzare le colonnine come i distributori automatici di carburante, pagando direttamente con il bancomat. Sarebbe già un grande passo avanti.

Un altro ostacolo è il costo delle ricariche pubbliche, che in Italia è tra i più alti d’Europa. Se il cliente potesse ricaricare a prezzi più vicini a quelli dell’energia domestica, o comunque intorno a 40 centesimi per kWh, avrebbe una convenienza tangibile.

Consideriamo che la percorrenza media degli automobilisti italiani è di circa 10mila chilometri all’anno: un dato assolutamente compatibile con l’autonomia media delle auto elettriche. Ma deve esserci una motivazione economica. Per anni gli italiani hanno acquistato diesel anche percorrendo appena 10mila chilometri all’anno, proprio perché percepivano il risparmio al momento del rifornimento».

Oltre alle infrastrutture e ai costi, quanto pesa l’assenza di una strategia politica chiara?

«Pesa molto. Manca una direzione precisa. Lo scorso anno sono stati bruciati centinaia di milioni di euro in incentivi che hanno prodotto soprattutto una vendita massiccia di auto economiche, ma non necessariamente una vera elettrificazione. Un’auto con poco più di 200 chilometri di autonomia nominale, se utilizzata come una vettura normale e soprattutto in autostrada, può arrivare a percorrerne poco più di 100. Il rischio è che chi l’ha acquistata attraverso gli incentivi abbia un’esperienza negativa. E questo non aiuta la diffusione dell’elettrico.

Servirebbero misure strutturali. Non dimentichiamo, inoltre, che, sebbene oggi siano disponibili auto elettriche a prezzi progressivamente più accessibili, questa tecnologia rimane ancora più costosa. C’è poi un problema generale di potere d’acquisto e di salari: anche su questo fronte l’Italia è rimasta indietro rispetto ad altri Paesi europei.

Sono tutti fattori che ostacolano il rinnovo del parco circolante. Se il mercato oggi vale 1,6 milioni di auto e non è tornato agli 1,9 milioni del 2019, è anche perché la situazione economica non consente a molti italiani di sostituire la propria vettura. Il risultato è un parco auto che continua a invecchiare, semplicemente perché mancano le risorse per cambiarlo».